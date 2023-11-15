В воскресенье в библиотеке прошло увлекательное мероприятие, которое заинтересовало как детей, так и взрослых.

Педагог Центра «Дружба» Виктория Торочкова поделилась своим захватывающим опытом путешествия в Китай. Она рассказала о незабываемых приключениях, о жизни в этой удивительной стране, о культуре и традициях ее народа.

Особенно интересно было услышать о преподавательском опыте Виктории в школе. Она поделилась своими наблюдениями и впечатлениями о китайской системе образования, о роли учителей и учеников, а также о том, какие методы и подходы применяются в китайских школах для достижения успеха в обучении.

Помимо информативного рассказа, для ребят был организован интерактивный мастер-класс, в ходе которого они смогли попробовать себя в написании китайских иероглифов. Это был уникальный опыт, который открыл перед ними мир искусства письма в китайской культуре. Ребята с увлечением писали иероглифы, пытаясь повторить каждую линию!

Мероприятие показало, насколько увлекательными и познавательными могут быть встречи с интересными людьми и их историями. Оно не только обогатило знания детей о Китае, но и внушило им мысль о необходимости открытия для себя других культур! Каждый участник встречи получил подарок: книгу Виктории Торочковой о путешествии.

Это был настоящий праздник знаний и вдохновения, который надолго запомнится каждому участнику.