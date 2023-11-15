4 ноября детскому саду № 19 «Ручеёк» исполнилось 60 лет. Мы, ветераны, бывшие сотрудники, воспитатели, открывавшие его в далёком 1963 году и проработавшие в нём десятки лет, хотим поздравить со славным юбилеем прежде всего самих себя, ведь мы сквозь годы несём нашу дружбу, подставляя друг другу плечо. Поздравить всех, кто на протяжении этих лет отдавал и отдаёт своё сердце самому дорогому, что есть у человека - детям. Также поздравляем всех воспитанников «Ручейка» и их родителей. Шестьдесят лет назад здесь открылся детский сад.

Он устроен для ребят на окраине Дубны, где справа лишь поля видны.

Коллектив весь молодой: библиотекарь и портной,

Учитель, воспитатель - всех нас взяли в штат.

И над всеми глава - Галина Александровна Сергеева (Слепнёва). В свои двадцать шесть опыт руководства есть.

Заведующая толковая, принципиальная и строгая,

Требовательна не только к сотрудникам, но и к себе.

Её контролёром всегда была совесть, и знанья, и опыт, и авторитет.

Учила, стараясь дать мудрый совет

На протяжение тридцати лет.

А за трудовое рвение имела награды и поощрения. И в «Ручейке» есть прецедент:

Музыкальный работник Мацевич Ольга (Старчикова Ольга Дмитриевна)

Единственная трудилась так долго,

Целых пятьдесят лет.

С душой работала всегда,

Учила деток танцам, пению,

Движениям и развлечениям,

Чтоб скуки не было следа. Все повышали свои знания, проявляли старания,

Опытом делились, заочно учились,

Добросовестно трудились, в праздник веселились.

Не за награды и медали все эти более полвека

Сердец тепло мы отдавали, растили в детях человека. «Ручеёчек- ручеёк», ты реки большой исток.

Раздавал, растил ты кадры, где их только не найдёшь:

В «Ласточке», «Рябинке», «Семицветике», «Росинке»,

В детдоме «Надежда» и в «Алёнке» -

Вот какой ты у нас звонкий!

«Ручеёк» стал «Ручьём», достижений много в нём.

В свои двадцать пять он обновился,

Расширился, прихорошился.

Мы наш Дом не узнаём, красоты-то сколько в нём! Так журчи же наш «Ручей»,

Радуй долго малышей,

Чтоб на свете стало краше

И светлее в жизни нашей. Дальнейших успехов тебе, дорогой «Ручеёк»! Живи весело, неугомонно и встречай следующий юбилей в расцвете своих творческих сил. Твои ручейковцы