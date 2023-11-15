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День рождения Деда Мороза Печать
15.11.2023 17:04

18 ноября

Набережная им. Менделеева (у арт-площадки «Солнечная система»)

12:00-14:00 – Благотворительная акция «Сюрприз к Новому году»

12:00-12:30 – Театрализованные программы «Однажды в сказке»

12:30-13:00 – Анимационные программы с зимними персонажами

12:30-13:00 – «Открытые мастерские»

13:00-14:00 – Детские викторины, квесты

13:30-14:00 – Детское караоке «Новогодние пластинки»

Парк семейного отдыха

Открытие зимнего сезона на катке «Снеговик»

12:00-14:00 – Театрализованная программа

12:30-13:00 – Поздравление Деда Мороза с Днем рождения, акция «Письмо Деду Морозу»

13:00-14:00 – Театрализованное представление уличного театра «Happy people»

14:00-14:30 – Детское караоке, «Открытые мастерские», благотворительная акция «Сюрприз к Новому году»

14:30-16:00 – Калейдоскоп мультфильмов
  		 
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