|
18 ноября
Набережная им. Менделеева (у арт-площадки «Солнечная система»)
12:00-14:00 – Благотворительная акция «Сюрприз к Новому году»
12:00-12:30 – Театрализованные программы «Однажды в сказке»
12:30-13:00 – Анимационные программы с зимними персонажами
12:30-13:00 – «Открытые мастерские»
13:00-14:00 – Детские викторины, квесты
13:30-14:00 – Детское караоке «Новогодние пластинки»
Парк семейного отдыха
Открытие зимнего сезона на катке «Снеговик»
12:00-14:00 – Театрализованная программа
12:30-13:00 – Поздравление Деда Мороза с Днем рождения, акция «Письмо Деду Морозу»
13:00-14:00 – Театрализованное представление уличного театра «Happy people»
14:00-14:30 – Детское караоке, «Открытые мастерские», благотворительная акция «Сюрприз к Новому году»
14:30-16:00 – Калейдоскоп мультфильмов