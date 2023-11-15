День рождения Деда Мороза 18 ноября Набережная им. Менделеева (у арт-площадки «Солнечная система») 12:00-14:00 – Благотворительная акция «Сюрприз к Новому году» 12:00-12:30 – Театрализованные программы «Однажды в сказке» 12:30-13:00 – Анимационные программы с зимними персонажами 12:30-13:00 – «Открытые мастерские» 13:00-14:00 – Детские викторины, квесты 13:30-14:00 – Детское караоке «Новогодние пластинки» Парк семейного отдыха Открытие зимнего сезона на катке «Снеговик» 12:00-14:00 – Театрализованная программа 12:30-13:00 – Поздравление Деда Мороза с Днем рождения, акция «Письмо Деду Морозу» 13:00-14:00 – Театрализованное представление уличного театра «Happy people» 14:00-14:30 – Детское караоке, «Открытые мастерские», благотворительная акция «Сюрприз к Новому году» 14:30-16:00 – Калейдоскоп мультфильмов

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