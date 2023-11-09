Уже в седьмой раз в нашем городе состоялся фестиваль национальных культур «Радуга цветов». Проходил он в День народного единства во Дворце культуры «Октябрь» и собрал представителей самых разных национальностей, проживающих в нашем городе и не только.

Программа фестиваля и на этот раз была очень разнообразной - от мастер-классов, дегустации блюд национальной кухни до выступлений творческих коллективов.

Участников фестиваля приветствовали глава города Максим Тихомиров, депутат Московской областной думы Марина Шевченко, руководитель Центра национальных культур Дубны Лилия Алексеева, председатель Региональной татарской национально-культурной автономии Московской области Фарит Мухтасаров, а также председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Татьяна Ключникова.

М.А. Тихомиров вручил почетные грамоты за значительные достижения в развитии межнациональных отношений в нашем городе Гульбахор Абдуллаевой и Дмитрию Ефремову, благодарственное письмо за многолетнее плодотворное сотрудничество - Ильдару Газизову.

Фото пресс-службы Администрации Дубны