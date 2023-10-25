Очередной юбилей ВЛКСМ является прекрасным поводом для того, чтобы обратиться к истории дубненского комсомола. Редакция сочла необходимым опубликовать некоторые её фрагменты, которые позволят читателям старшего поколения вспомнить «дела минувших дней», а более молодым помогут сформировать определенные представления о жизни своих отцов и дедов. Уходит все, но все оставляет след, который и должен оседать в памяти новых поколений. Не исключаем, что у некоторых знакомство с этими материалами может навеять воспоминания, и у них появится желание познакомить с ними наших читателей. Пишите. Присылайте. Мы готовы их опубликовать. Комсомольская юность моя...

Мы с тобою сроднились навеки.

Ты - судьбы моей крупные вехи,

Дом, работа, друзья и семья.

Ты звенела победным клинком,

Ты огнём пятилеток горела,

Воевала, работала, пела,

В бой с рутиной ты шла напролом.

Комсомольская юность моя...

По ухабам кидала немало.

То журила меня, то ласкала.

Школа жизни от А и до Я.

Комсомольская юность моя...

Дым костра, солнца лучик в ненастье,

Ты бурлила, кипела от счастья,

Крылья вскинув, звала за моря.

Целина, звёздный космос, Земля.

БАМ и Тында, просторы вселенной,

Ты, как прежде, в строю неизменно,

Комсомольская юность моя. История дубненского комсомола начинается в 20 - 30-е годы. Первая комсомольская ячейка на территории современного города появилась в 1924 г. в расположенном в д. Ратмино совхозе «Дубна». В 1931 году комсомольские организации были созданы в колхозе «Большевик» (д. Александровка) и колхозе «Вперед» (д. Юркино). В 1934 году создается комсомольская организация на Волжском участке строительства канала «Москва - Волга». В 1937 году появляются комсомольские организации в поселках Большая Волга и Новостройка (ныне левобережная часть города), вошедших позднее в состав поселка Иваньково. Крупной организацией в нем становится с 1939 г. комсомольская организация авиазавода №30. С началом Великой Отечественной войны многие молодые люди были призваны на фронт, на защиту Родины. Часть из них, и немалая, пошла в армию добровольцами. На оставшихся в тылу юношей и девушек легли тяготы военного времени, которые они мужественно переносили вместе со старшими. Чтобы это представить, стоит обратиться к фактам того военного времени. 1941 год. Июль - август. В поселках Иваньково и Большая Волга из числа комсомольцев и молодежи создаются добровольные посты противовоздушной обороны, начали действовать курсы всеобщего военного обучения. Июль - октябрь. Пионеры и комсомольцы, сменившие ушедших на фронт взрослых, принимают участие в летних полевых работах и уборке урожая в колхозах деревень Ново-Иваньково, Александровка, Козлаки, Ратмино и Юркино. Август - сентябрь. На предприятия пос. Иваньково и Большая Волга на смену ушедшим на фронт взрослым рабочим активно приходят подростки. Сентябрь - декабрь. В связи с приближением фронта в пос. Иваньково и Большая Волга из числа комсомольцев и коммунистов организованы истребительные батальоны, начато постоянное патрулирование в вечернее и ночное время, к которому активно привлечены подростки и молодежь. Октябрь. Комсомольцы и молодежь авиазавода №30 и гидроэлектростанции приняли активное участие в подготовке предприятий к эвакуации в тыл. 24 ноября - 2 января 1942 г. Пионеры и комсомольцы школы №2 в пос. Большая Волга, где действовали 101-й и 106-й полевые передвижные хирургические госпитали 30-й армии Западного фронта, бескорыстно помогали ухаживать за ранеными. 1942 год. 1 мая. При активном участии комсомольцев были восстановлены гидроагрегаты Иваньковской ГЭС, и Московская энергосистема стала получать электроэнергию, в которой крайне нуждались военные предприятия Москвы и области. 10 мая. В пос. Иваньково начал работать завод №458, где была образована комсомольская организация, игравшая активную роль в мобилизации молодых рабочих, составляющих значительную часть персонала предприятия, на выполнение фронтовых заказов. Май - август. Комсомольцы авиазавода №458 активно участвовали в восстановлении предприятия и выпуске первых образцов оборонной продукции. 1943 год. Комсомольцы и молодежь авиазавода №458 принимали активное участие в развернувшемся производстве гидросамолета авиаконструктора И.С. Четверикова МДР-6 (Б-3), выполняя и перевыполняя плановые задания. Август - октябрь. Пионеры и комсомольцы средних школ пос. Иваньково и Большая Волга оказали большую помощь колхозам в уборке урожая. 1946 год. Октябрь. На правом берегу р. Волги начались работы по строительству и пуску в эксплуатацию в декабре 1949 г. мощного циклотрона (установки «М») и научного поселения, в которых активное участие принимали и комсомольцы строительной организации, а также молодые ученые созданной Гидротехнической лаборатории Академии наук СССР, где появилась комсомольская организация, активно участвовавшая в решении поставленных государством важных задач создания ускорителя, а позднее - его освоения и проведения первых научных экспериментов. Молодежь стала костяком формировавшегося коллектива, который позднее, в 1956 г., станет базовым при организации ОИЯИ. 1951 год. В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 2 мая 1949 г. у д. Ново-Иваньково, неподалеку от синхроциклотрона, начато строительство еще одной мощной научно-исследовательской установки - кольцевого протонного ускорителя - синхрофазотрона. В её создании приняли самое участие приехавшие сюда комсомольцы и молодежь Москвы, Ленинграда и других городов страны, ставшие основой коллектива еще одной научной лаборатории Академии наук СССР - Электрофизической, которая в 1956 г. войдет в состав ОИЯИ. Её комсомольская организация будет самой крупной в нем. 1952 год. 28 ноября. Принята на вооружение Военно-воздушных сил СССР созданная при активном участии молодых конструкторов, инженеров и рабочих авиазавода №236 и филиала ОКБ-155 (позднее МКБ «Радуга) в пос. Иваньково первая в СССР крылатая ракета (КС) авиационного базирования, ставшая частью системы «Комета». 1953 год. 31 декабря. Постановлением Совета Министров СССР за экспериментальные исследования, выполненные на синхроциклотроне, Сталинскими премиями награждены научные сотрудники Гидротехнической лаборатории АН СССР, в том числе и молодые ученые: Г.И. Селиванов, Л.М. Сороко, Б.М. Головин, Б.С. Неганов. . 1956 год. 15 ноября. Состоялась I конференция дубненской городской организации ВЛКСМ, на которой присутствовало 309 делегатов, представлявших 1670 комсомольцев, объединённых в 26 первичных организаций. Конференция избрала первый состав ГК ВЛКСМ в количестве 35 членов и 15 кандидатов. Секретарями горкома стали: первым - Г. Иванов, вторым - А. Безобразов. 1957 год. 15 марта - 15 апреля. Комсомольцы Электрофизической лаборатории АН СССР (позднее Лаборатории высоких энергий ОИЯИ) приняли активное участие в запуске и вводе в эксплуатацию синхрофазотрона, в то время крупнейшего в мире ускорителя заряженных частиц. Май. Шесть членов ВЛКСМ научно-экспериментального отдела ЭФЛАН: В.М. Лавров, Ю.В. Простимкин, А.И. Калинин, А.А. Кузнецов, Ю.С. Ходырев, Д.И. Шерстянов были награждены почётными грамотами ЦК ВЛКСМ. 1958 год. 24 мая. Комсомольцы города Дубны установили шефство над строительством первого комбината бытового обслуживания и обустройством на набережной реки Волги городского парка. Май. По инициативе комсомольцев ЛВЭ ОИЯИ, поддержанной другими комсомольскими организациями Института, началось строительство силами молодежи дороги в Ратмино. Июль - сентябрь. Группа комсомольцев городов Дубны и Иваньково принимала участие в уборке целинного урожая. 4 августа. Группа дубненских комсомольцев выехала на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку - строительство железнодорожной дороги Абакан - Тайшет. Сентябрь. Прошла I конференция иваньковской городской комсомольской организации, где был избран городской комитет и бюро ГК ВЛКСМ. Первым секретарем стал Юрий Утенков, а вторым - Григорий Крутенко. 26 октября. Комсомольцы городов Дубны и Иваньково встречали 40-летие ВЛКСМ ударными делами. Более 400 молодых рабочих Дубны выполнили к 15 октября годовые задания. В комсомольскую копилку внесено 200 тыс. рублей, собрано 500 тонн металлолома, заложен городской парк. Более 100 юношей и девушек в честь 40-летия ВЛКСМ за активную работу были награждены грамотами ЦК и Московского обкома комсомола (МК ВЛКСМ). Материал подготовил Николай ПРИСЛОНОВ