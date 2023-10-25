Да-а-а, мир устаканиваться не хочет. Катар, Турция, Иран, саудиты за Палестину топят, даже Талибан взывает: хватит палестинцев геноцидить! А что Израиль? А все его поддерживатели тихушничают пока, открыто поддерживать стесняются. Хотя чего уж? Иордания, Египет, расколотая Европа (хотя тихонько палестинцам выделила 800 тыс. евро, потому как страшненько) и, конечно, СЭ-ШЭ-А. Это они ближневосточную кашку заварили и в сторонку: мы в этот замес ни-ни. Вот авианосец - пожалте. Уже второй подгоняют. Это мы могём. Дедушка Байден кричит миру: не вмешивайтесь все! Иначе большой бэмс накроет всех до полной з-ницы. Но все пИлюют на деда и вмешиваются. Им з-цу не жалко, давно не надирали. Не понимают, что большой бэмс снесёт Ближний Восток к чертям собачьим. А с ним и Европу. Правда, её давно беженцами сносит, и наполовину уже как снесли. Вон, Париж что творит! Ага-а-а, демонстрацию хочИте? Палестину поддержать? А фиг вам! Марш в поддержку Израиля? Когда хотеть изволите-с? И что? Тут же учителя исламисты убили. Что у МакАрона с башкой? Не иначе, подоткрутили где, пока по миру болтался. А то б сообразил, что в Париже-то французов арабского и африканского происхождения больше, чем французов в нашем привычном понимании. Знать, по полуоткрученной башке получить захотел. Хочет - получит. Синагоги уже охраняются. Усиленно. Эмираты Сирии вмешиваться не велят. Ха, так она их и послушает. С территории Сирии уже снаряды на Израиль полетели. Мы-то с вами знаем, что сирийские власти мало что решают, за них другие политики решают. Вот палестинский Махмуд Аббас в Москву с визитом собрался. Иракский лидер уже в Москву с Путиным поговорить приехал. И правильно. Без Москвы как-то стрёмненько жить. Тем более что в златоглавую готовы подтянуться некоторые гости с Запада. Решать-то надо, а то ж великий бэмс достанет всех и не по-малому. Мир думает, что это арабы с евреями бодаются. Ага. Как же. Забыли, чьи интЭрЭсы по всем закоулкам мира валяются? Правильно, СШАадские. Это знают все. У них внутри всё тухнет, что-то надо делать, а что, не очень-то понимают. Решили пока горячую ближневосточную кашу заварить, и пусть варится. Внимание на себя заберёт - уже хорошо, а там посмотрим, ещё какой-нибудь профит обозначится. А потому пусть эта каша подольше не стынет. Да и с Украиной так будет удобнее развязаться: там победа не светит, надо ноги уносить, но уносить красиво, с приличной мордой, никак весь мир наблюдает. А тут, что может быть приличней: мы за мир на Ближнем Востоке постоять должны. Не до вас, незалежные, не до вас. Отвяньте. К Европе, к Европе, пусть она волчком крутится. А у нас ещё и выборные страсти лютуют. Вы что же думаете, деньги есть и всё?! Ни фига подобного. Денег одних маловато. К ним надо политическую, религиозную мощь подтянуть. Трамп имел поддержку ультраправых европейских евреев. Но ведь среди них малопонятная миру возня идёт, потому как европейских евреев не любят другие евреи - американские, и идёт между ними драчка за то, чтобы Трампа снести с политической сцены. Ишь, предвыборную борьбу он ведёт! Чтобы лишить Трампа их поддержки, нужно снести основное лежбище ультрарелигиозных евреев к чёртовой матери, чтоб им не до выборов трамповских было. А где оно, лежбище-то? Так в Израиле оно и есть. Да-а-а, Вольфыч ещё пять лет назад объяснял, что всё у НАГЛОсаксов идёт по плану, который ещё в середине 19 века разработали. Очень им хотелось подойти к югу России через Ближний Восток, да не склалось. Им до сих пор обидно. Ну, да ничего, арабскую весну сварганили и через неё четыре страны разгромили. Иран ой как входит в эти планы, так как от него прямые угрозы исходят Израилю. Хуссейн когда-то платил по 20 тысяч долларов за снаряд, летевший по Израилю. И где тот Хуссейн? А теперь Иран - бельмо на ближневосточном глазу. Те же Израилю от него угрозы. И не только Израилю. Иран всегда признавал, что в США и Европе есть много спящих ячеек. Сигнала ждут, а ненависть - это страшный запал войны. Так что Вольфыч напророчил: в 2024 году ждите стремительный и большой бэмс на Ближнем Востоке. И порвут Израиль. В клочья. Он не сможет выстоять без помощи вооружений США. Да и армия у израильтян нынче не то, что давеча: то ЛГБТ, то 10-20-я гендерность, язви её. Ну, раз уж хотели необНыкновенную армию - получите. Но Вольфыч предупредил: это будет последняя ближневосточная война, после которой части Ирана и Турции войдут в состав России. Вольфыч, конечно, много чего говорил, но посмотрим, если Бог даст. Когда Израиль накроется медным тазом, то и Украина окажется в полном заду. Даром, что ли, владелец Альфабанка Мишка Фридман отвалил 150 млн евро раввину Якову Блайху, который на Украине главный, на поддержку евреев ВСУ. Правда иль нет? Но никто пока этот факт не опроверг. А теперь этот Фридман по Москве кабанчиком мечется, потому как в Лондонграде одно полупопие подпалили ему, пришлось бежать. Намылился в Израиль, а там война приключилась, будь она неладна. Вот пришлось олигарху в Москве отираться. Я вот только думаю, а почему эНтому Мишке в Москве совсем не страшно. Предал многожды, врага поддержал мульёнами евро (по сути, нашими, российскими), а ему совсем не страшно тут. Что-то с этим у нас неладно. Спросить бы кого знающего. А который Нелох превратил «нэньку» чёрте во что, а теперь носится и «ейной мордой» миру в харю тычет и орёт: дай! дай! дай! И дали... отлуп мощный от могутной богатырской румынской тётки сенаторши Шошоаке, которая вдарила со всего своего могучего плеча: пусть, говорит, этот второсортный актёришка и танцор на шесте отвалит. На шест свой залезай и сиди там. Знай, сверчок, свой шесток. А мы, так и быть, твоих пилотов будем обучать… если деньги заплатишь. Эх, Зеля-Зеля! Радостно в ладоши хлопал, а ушами прохлопал. В Канаде дряхлому нацисту радУвался-радУвался, а когда в Польше приземлился (у себя-то уже страшновато), то на аэродроме ни один самый задрипанный польский чиновник не встретил! А как обнимались, как обнимались! Да-а-а, уже не бедёнка, а беда! Кто виноват? Что делать? А тут ещё новое уголовное дело завели. У-у-у, сколько этих дел было, скажете вы. Да, было. Но теперь до гуру добрались, который Арестовичем обзывается. Это ж надо, и он докатился, когда до него докатились! Ирану было разморозили 6 млрд долларов, да тут же и зажали. А зря. Иран-то на ХАМАС влияние имеет, мог в случае чего и порадеть, когда занадобится. А то повлияет, и американские базы по всему миру взлетать начнут. Нет, не самолётами, а от шахидских поясов. У арабов тоже один за всех, и за ценой не стоят, когда надо. И Мелкобритания туда же: два военных наблюдательных корабля отправила. Знаем мы вашу наблюдательность, кушаем. Но вы там у себя башкой глупой покрутите, а то в ненависти к нам совсем поглупели. Сколько у вас на острове мусульман-то будет? И как много чего есть у вас там подорв-а-а-ть! Один кабель под водой, за который трясётесь, чего стоит! И правильно, что трясётесь! Шибче тряситесь, может, глупая башка на место чуть встанет. Европа с Мелкобританией на пару ёжатся от страха, потому как понимают: страшен всплеск шахидского движения. А то бы послушали Илона Маска, за большой лужей умные тоже бывают иногда. Он Европу предупреждает: для неё трудные времена грядут, потому как политика ЕСии делает гражданскую войну неизбежной. Эх, баррелькиным садам большая ха-на! А Израилю хорошо! Жрёт, жрёт и не нажрётся никак! У Палестины земельку хапнул, понравилось, тогда он у Сирии кусок хапнул, ещё больше понравилось, а мир молчит, и снова хапнул уже у Ливана. И ни разу по-настоящему не подавился. Не потому ли дивное государство-троглодит по имени Израиль никак не может миру явить карту с границами своего сказочного необыкновенного государства? А Путин в Киргизии новые школы открывает, товарооборот увеличивает, отношения укрепляет с соседкой. Хо-ро-шо! Пока Армения косится в сторону России, Грузия, что-то важное поняв в этой жизни, тихонечко, на мягких лапах, с Россией торговлю налаживает. А намедни с Эмиратами договор об инвестициях заключила, приличного премьера из приличной страны Венгрии принимает. И не случайно внимательный и чуткий бизнес из соседней Армении переползать начинает… в Грузию. Армяне, у соседки поучиться бы не худо. А Салливан (ему что, он за большой лужей) орёт: мы всё могем - и Украину, и Израиль, и Китай - потянуть! У-у-у, какая у США нехилая раскорячка планируется! Тут уж на три угла как минимум знатно растопырятся! Это ж надо! Эх, бедняга, глупый Джейк! Ты с кем тягаться удумал? С Китаем? Мо-ло-дец - хо-ло-дец! Не знаешь, видно, почему Израиль прозевал подготовку ХАМАС? Так слухай сюды, Салливан! Хамасовцы пользовались хуавэй, которая, в отличие от ваших начинок, создаёт нечто трудновзламываемое. А вы Хто такие будете? Детсад неразумный! США 247 лет в 2023 году. Трёхсот лет не набирается! А Китаю уже 5 тысяч лет! Эй, Дже-е-е-йк, горячий привет тебе из Китая! Хотя, справедливости ради, надо сказать, что Китаю нынешний конфликт на Ближнем Востоке очень даже на руку. Недавно на 20-ке в Индии дед Байден похвалялся: мы торговый коридор забурим из Индии в Европу да через Ближний Восток. И на фиг нам нужен этот один пояс - один путь. На что и Эрдоган поморщился: А Турция тут где? Её интерес где? Пока Байден про коридоры новые лясы точил да китайцев пугал, Норвегия тревогу забила: газопровод Финляндия - Эстония остановлен. И вроде как из-за взрыва. И кто б мог взорвать? Но это никому не интересно, больно маленький, совсем не «Северный поток». Чего с него поимеешь? А тут ещё в Польше пертурбации необыкновенные происходят. Туск вопит: хаос в войске! И то. Виданое ли это дело: отставлен от должности главный начальник в генштабе пан Анджейчик, а с ним и начальник оперативного командования пан Пиотровский. За ними ещё десять высших офицеров посмотрели-посмотрели, да и самоотставились. С какого перепугу? Когда-нибудь узнаем, наверное. Чай, в Пшекии тоже выборы идут. А потому всё как у хозяев. Про Газу говорить не буду. Страшно. Да и без меня всё сказали. Да-а-а, механизм войны запущен. «Аннушка уже разлила масло»! Его не соскоблить с мостовой. Ничем и никак. Если только взорвать. Но тогда мир станет другим. А может, и не станет, потому как его самого не станет. А пока будем жить, друзья. Продолжение следует. Наверное. Марина КРИВОНОСОВА