В Дубне прошел женский форум «Роль женщины в науке». Его участниками стали ученые, студенты, предприниматели, политики. В рамках мероприятия говорили о роли женщин науки в построении устойчивого будущего с помощью инноваций и технологий.

Участников форума приветствовала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, которая отметила, что путь в науку начинается со школы.Также вице-губернатор выразила благодарность региональному отделению Союза женщин России и его председателю Екатерине Богдасаровой, которая также приняла участие в форуме. Многие социальные проекты по оказанию помощи женщинам и детям реализовываются в Московской области при поддержке этой организации.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, который также принял участие в форуме, отметил, что его тематика очень важная.

- Обсуждались не только достижения, но в первую очередь потенциальные возможности, - подчеркнул Максим Андреевич. - Чем органы власти и общественные организации могут помочь женщинам, которые занимаются научными исследованиями, реализуют новаторские программы в образовании и здравоохранении, реализуют свои проекты в социальной сфере, предпринимательстве и других направлениях деятельности? Какие условия необходимо создавать, чтобы вовлечь в эти процессы больше женщин, начиная со студенческой скамьи? Сегодня в Дубне немало предприятий, в том числе наукоемких, которыми руководят женщины. Они выстроили правильные процессы, их коллективы демонстрируют высокие результаты, трудятся на благо нашей страны. Под эгидой Союза женщин России активистки наукограда участвуют в различных проектах, проводят просветительские мероприятия, благотворительные акции. Уверен, что эта работа будет продолжаться и расширяться.

Университет «Дубна» представил ряд проектов дополнительного образования, которые расширяют возможности студентов в построении карьеры. Это Школа технологического предпринимательства, Школа инновационной педагогики, выпускники которой уже работают школьными учителями. Университет также уделяет внимание проектам, нацеленным на решение социальных вопросов.

В числе участников форума - старший научный сотрудник научного отдела теории атомного ядра Лаборатории теоретической физики ОИЯИ Александра Фризен. Александра рассказала о своей работе, о строительстве ускорительного комплекса NICA, о барионной материи и столкновении тяжелых ионов, а также о своем представлении роли женщины в науке.

Выступая на форуме, Александра Фризен отметила, что чем более наукоемка сфера деятельности, тем меньше женщин в ней трудится. В качестве примера она привела данные по научным лабораториям ОИЯИ: если в некоторых из них количество женщин в коллективе превышает 40%, то в большинстве - 20-25%.

«Легко ли быть физиком-теоретиком? Это сложно, но мне это безумно интересно. Как и тем, кто выбирает эту область науки. Отмечу, что сейчас количество женщин в науке растет. Может, это направление стало популярно, может, образование стало лучше, а может, это связано с какими-то социальными изменениями. В любом случае женщины в науке нужны. Они работают над важными проектами. История показывает, что некоторые из них изменили мир», - подчеркнула Александра Фризен.

Организаторами форума выступили Московское областное региональное отделение Союза женщин России, Администрация городского округа Дубна, Дубненское отделение МОРО Союза женщин России и государственный университет «Дубна».

Подготовила Людмила Петрова

Фото пресс-службы ОИЯИ