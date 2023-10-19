С 1 октября текущего года всем сотрудникам ГосМКБ «Радуга» (предприятие входит в состав КТРВ и является членом Союза машиностроителей России), отработавшим на нем шесть и более месяцев, стали выдавать полисы добровольного медицинского страхования. Такое решение принято руководством предприятия не случайно. Сегодня коллектив работает с большим напряжением и особенной ответственностью, поэтому забота о здоровье сотрудников - в приоритете. На днях в конференц-зале МКБ состоялась встреча трудового коллектива с представителями страховой компании ВСК, по программе ДМС которой как раз на «Радуге» и получают полисы. Говорили о возможностях, которые открывает полис ДМС застрахованному лицу, об алгоритме действий при наступлении страхового случая и о том, что, собственно, является страховым случаем. С коллективом встречались сразу три представителя компании - менеджер, а также курирующий доктор и руководитель направления по дистанционному сервису. Вопросов от участников встречи прозвучало очень много: люди интересовались, в какие именно лечебные учреждения они имеют право обращаться в случае проблем со здоровьем, говорили о возможности получать квалифицированную помощь узких специалистов, кого-то и вовсе интересовала высокотехнологичная медицинская помощь. Весьма большой блок во время обсуждения был посвящен телемедицинским конференциям, оказанию дистанционной помощи и консультированию. Так, например, полис ДМС дает возможность застрахованному в случае необходимости получать помощь прямо по телефону. На каждом полисе указан телефон круглосуточного обслуживания. Оператор, выслушав проблему, в течение 1-2 минут соединяет вас с нужным специалистом, причем это может быть не только терапевт, но и аллерголог, иммунолог, невролог, маммолог, кардиолог, гастроэнтеролог, лор, дерматолог, травматолог либо другой узкий специалист. Все происходит очень оперативно, некоторые работники «Радуги» уже успели это проверить на себе. Плюс это удобно, тем более что работа многих сотрудников предприятия сегодня в том числе связана с разъездами, и посетить врача попросту не всегда находится время. В данном случае застрахованный в течение нескольких минут получает консультацию специалиста, причем есть возможность общаться с докторами по видеосвязи. При необходимости обратившийся получает направления на исследования, при этом в лаборатории, которая ближе к месту его проживания. Локацию в страховой компании определяют без труда, поскольку на каждого застрахованного заведена карта с его данными. Точно так же, посредством онлайн-обращения, доктор может провести разбор результатов анализов, если человек не имеет возможности оперативно прийти на прием в клинику. Обращаться, как было отмечено на встрече, можно как по единому круглосуточному номеру телефона, так и напрямую к врачу-куратору. Достаточно сообщить о проблеме, а медсоветник уже самостоятельно вызовет доктора, организует госпитализацию и пр. Полисы ДМС, которые сегодня получили уже более 1300 сотрудников предприятия, предусматривают очень весомый пакет медицинской помощи - от консультаций в ведущих научных центрах Москвы, получения один раз в год второго медицинского мнения до психологической поддержки (предусмотрены шесть консультаций психолога в год). Полисом ДМС также предусмотрена опция онкозащиты. Само лечение (в случае онкологии), поскольку это социально значимое заболевание, проводится по полису ОМС. Но на уровне постановки диагноза представители страховой компании и доктора клиник, с которыми заключены договора, активно принимают участие, а также в последствии отслеживают маршрутизацию пациента, контролируют сроки госпитализации и пр. Что касается высокотехнологичной помощи, то по полису ДМС она не осуществляется. Страховая компания сотрудничает с ведущими клиниками и научными центрами страны, такими как Клиническая больница МЕДСИ, Центральная клиническая больница РАМН, Хирургический центр Пирогова, ФМБА, ЦКБ Управления делами президента и другими, поэтому застрахованные при необходимости получают в оперативном порядке направления в эти центры для оказания дальнейшей помощи. Подробную информацию о программе ДМС сотрудники могут получить в Управлении кадровой и кадрово-социальной политики предприятия. Также в Управлении помогут получить онлайн-консультацию доктора, если вы по какой-то причине не можете сделать это самостоятельно. Анна Сухая