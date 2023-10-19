Семинар профсоюзного актива, который на ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка проходит ежегодно, в этом году оказался не совсем стандартным. Во-первых, его пришлось перенести с теплых летних месяцев на осень в связи с высокой загруженностью производства. А во-вторых, семинар было решено организовать выездным. Солидная делегация отправилась в столицу, прямиком в Российский профсоюз трудящихся авиационной промышленности, где провела, скажу без преувеличения, незабываемый и очень результативный день. Но обо всем по порядку. Семинары профсоюзного актива - дело нужное. Это и общение профоргов между собой и с руководством профкома, это всегда очень полезные и важные встречи с приглашенными экспертами - юристами, инспекторами по охране труда, коллегами по профсоюзной части. А еще это всегда очень продуманная и интересная досуговая программа, которая позволяет хоть на несколько часов отвлечься от рабочих дел, посмеяться и отдохнуть с коллегами и даже иногда обсудить нерешенные рабочие вопросы в непринужденной обстановке. Обычно семинары проходили в профилактории «Ратмино», на базе отдыха «Электрон». На этот раз коллеги отправились в ЦК Профавиа, где их ждала не менее насыщенная программа. Пребывание в ЦК Профавиа началось с небольшой, но весьма захватывающей экскурсии по музею, где можно было узнать немало интересных моментов как из истории самого профсоюзного движения, так и о людях, стоявших у его истоков. После знакомства с музеем и отделами ЦК - учебный блок, который был посвящен анализу действующего на нашем предприятии коллективного договора. Почерпнуть важные для своей профсоюзной работы вещи смогли, пожалуй, все участники встречи, ведь за новшествами законодательства и их применением на практике уследить непросто. Приятно было также слышать в ходе этого анализа, что коллективный договор на ГосМКБ «Радуга» (предприятие входит в состав КТРВ и является членом Союза машиностроителей России) - один из лучших в отрасли! Как подчеркнул руководитель юридического отдела, главный правовой инспектор труда профсоюза Борис Николаевич Сафонов, «в настоящий момент достигнута уникальная практика между профсоюзной организацией и работодателем о дополнительных льготах и гарантиях для членов профсоюза. И среди нескольких сотен предприятий, входящих в структуру Профавиа, такая практика только сейчас достигла 16 организаций». «И ваше МКБ «Радуга», ваше соглашение, - отметил Борис Николаевич, - одно из лучших. Задача в настоящее время - сохранить этот уровень социального партнерства на предприятии». Заместитель председателя профсоюза Юрий Игоревич Кононов, продолжая тему социального партнерства и защиты прав работников, подчеркнул, что подобные встречи с профсоюзным активом всегда очень важны. - Уровни социального партнерства на разных предприятиях разные, - подчеркнул он, - и мы не всегда можем получать нужную нам первичную информацию, которая связана, например, с тем, как первичная организация ведет переговоры. И вот такие встречи - возможность получить обратную связь, обменяться информацией и усовершенствовать нашу работу, чтобы в диалоге с первичной организацией посодействовать в решении вопросов, которые являются насущными в данный момент. Что касается взаимодействия с ГосМКБ «Радуга», то оно самое что ни на есть активное. Председатель первичной профсоюзной организации предприятия Максим Николаевич Щербаков является членом комиссии по подготовке отраслевого соглашения и одновременно членом комиссии по подготовке корпоративного соглашения. Поэтому мы очень тесно работаем с ним на всех этапах и вырабатываем документы на всех уровнях. Подводя итог очень насыщенного семинара профсоюзного актива, председатель ППО предприятия М.Н.Щербаков отметил, что каждый раз тема семинара определяется из самых, как говорится, топовых, актуальных. - Сегодня мы организовали выездной семинар прямо в центр профсоюзов России, - сказал он, - причем удивительная история: проведение нашего семинара совпало с проведением Российской трехсторонней комиссии. Это знаковое мероприятие, на котором принимаются очень важные решения, которые потом рассматриваются законодательными органами. Это как раз площадка для переговоров между работодателями, правительством и профсоюзами. А тема нашей площадки была сегодня на уровне интересов предприятия: как регулировать коллективным договором свои трудовые отношения. Для нас этот вопрос актуальный, тем более что на предприятии предстоит заключение нового коллективного договора на следующие три года. Переговорный процесс начнется уже в конце этого года. Если говорить о результативности сегодняшнего семинара, то стоит отметить, что была очень хорошая аналитика и юридической службы, и со стороны отделов ЦК по социальным гарантиям нашего коллективного договора: насколько он соответствует отраслевому и корпоративному соглашениям, где нужно акцентировать внимание, какие пункты можно усилить. Задача одна - мотивация труда, привлечение на предприятие работников, чтобы вновь пришедшим сотрудникам было интересно работать и чтобы, помимо заработной платы, была та самая «подушка безопасности» - социальный блок, который помогал бы работнику в том числе быстрее адаптироваться. И тут отмечу, что большая работа по части сохранения и увеличения объема социальной поддержки на МКБ делается администрацией предприятия в лице руководителя Сергея Анатольевича Ботатикова. Он эти задачи ставит, в том числе и нам как профсоюзу, а наша задача - эти решения поддержать. Завершился день потрясающей экскурсией по Москве-реке. Как говорили сами участники, мы вроде бы и живем рядом с Москвой, заглядываемся на другие красивые города, а когда бежим по рабочим делам, находимся в командировках, то видим исключительно метро, вокзал, Дмитровское шоссе... А ведь столица нашей страны очень красива, тем более если любоваться ее красотами с водной глади. Уставших (несмотря на многочасовые пробки), недовольных или разочарованных в этот день в нашем автобусе не было точно. Спасибо администрации предприятия и профсоюзному комитету за прекрасную поездку и возможность не только повысить уровень своих знаний, но еще и отлично отдохнуть. Анна Сухая Фото автора