Более пятисот любителей бега собрал в минувшие выходные Пробег памяти академика Владимира Иосифовича Векслера. В этом году пробег прошел уже в 54-й раз, а его организаторами выступили Лаборатория физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина Объединенного института ядерных исследований, Администрация города и спорткомплекс ОИЯИ.

Отличная погода помогла превратить соревнования в настоящий спортивный праздник, ведь бежать по засыпанной разноцветными шуршащими под ногами листьями - самое что ни на есть осеннее удовольствие!

Спортсменов приветствовали временно исполняющий полномочия главы городского округа Максим Тихомиров, руководитель Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ, председатель Совета депутатов Дубны Андрей Тамонов, директор спорткомплекса ОИЯИ Владимир Ломакин, помощник главного инженера Института Евгений Углов, а также почетные гости - управляющий ДО «Дубна» Промсвязьбанка Екатерина Лопырева и директор банка ВТБ Наталья Беленко. Они пожелали участникам хорошего спортивного настроения и отличных результатов на дистанции.

А дистанция, как обычно, была живописной и пролегала по улицам Институтской части города с выходом на набережную. Протяженность ее каждый выбирал по собственным силам. Это были 1, 2, 4 или 8 километров. Награды получили все легкоатлеты, занявшие призовые места в своих возрастных категориях. И все без исключения спортсмены - заряд бодрости, энергии и отличного настроения.

Анна Сухая

Фото Елены Пузыниной