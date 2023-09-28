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Яркие, талантливые. Лучшие! Печать
28.09.2023 08:24

Дипломов лауреатов второй и третьей степени удостоена творческая команда АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка» (предприятие является членом Союза машиностроителей России и входит в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») на десятом отраслевом фестивале художественного самодеятельного творчества «Чаепитие в Подмосковье», который проходил в Раменском.

В этом году свои таланты на нем представили артисты и творческие коллективы более чем двух с половиной десятков предприятий авиационной промышленности нашей страны. На фестивале выступали команды из таких городов, как Белая Калитва, Верхняя Салда, Гаврилов-Ям, Екатеринбург, Иркутск, Киров, Москва, Белоозерский, Дубна, Жуковский, Раменское, Солнечногорск, поселок Томилино, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Сарапул, Тамбов, Ульяновск - география артистических бригад действительно огромна!

Творческая команда «Радуги» удостоена дипломов лауреатов сразу в двух номинациях. Так, диплом второй степени у нашей группы «RAINBOW 7» в номинации «Эстрадный вокал. ВИА» и диплом лауреата третьей степени у вокального ансамбля АО «ГосМКБ «Радуга» в номинации «Эстрадный вокал. Ансамбли».

Поздравляем сборную МКБ с победным выступлением и достойным творческим представлением нашего предприятия на фестивале!

Анна Сухая

Фото участников фестиваля
  		 
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