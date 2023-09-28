28 сентября - День работников атомной промышленности. Поздравляем ветеранов атомной энергетики и промышленности с 78-й годовщиной праздника энергетиков. Это праздник тех, кто направляет энергию атома в мирное русло, обеспечивая энергетическую безопасность России. И как бы ни менялась структура наших предприятий, вы были и есть ветераны атомной отрасли, а это звучит гордо! Желаем вам крепкого здоровья, добра, семейного благополучия. Совет ветеранов Большой Волги Совет ветеранов АЭП ОИЯИ Совет ветеранов завода «Тензор»