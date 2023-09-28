Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!

Сердечно поздравляем вас со Всемирным днем пожилых людей! Выражаем слова глубокой благодарности и признательности за ваш труд, неиссякаемую энергию и оптимизм.

Сегодня для молодого поколения вы являетесь примером высокой духовности и жизненной стойкости. Пройдя через горнило Великой Отечественной войны и трудовые послевоенные годы, вы приумножили силу русского духа. Через всю свою жизнь вы пронесли лучшие качества нашего народа - любовь к Родине, доброту и бескорыстие. И сегодня многие из вас находятся в строю, вносят вклад в развитие города Дубны. Желаем вам безграничного счастья, здоровья, бодрости духа, тепла и уюта в вашем доме и, конечно же, долголетия.

Н.М.Шувикова, председатель городского Совета ветеранов