Торжественная церемония инаугурации губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева состоялась в подмосковном Доме Правительства. При вступлении в должность губернатора Подмосковья Андрей Воробьев получил официальные символы и принес присягу, после чего обратился к гостям церемонии и жителям региона: «Я хочу всех поприветствовать, кто пришел сегодня, отложил свои дела. Очень рад видеть людей, которые вносят в развитие нашей страны огромный вклад в разных сферах, в разных регионах, но, наверное, в Подмосковье особенно<...>. Всегда перед вступлением в должность чувствуешь торжественность момента, его волнующую, эмоциональную составляющую. И это, наверное, потому, что каждый следующий срок, каждый следующий этап начинается с чистого листа. Ты можешь быть вместе со своей командой большой молодец предыдущие 10 лет. У тебя, наверное, что-то получилось, как у каждого человека, что-то - предстоит реализовать. И вот эту ответственность, уверен, чувствую не только я, но и все члены моей команды. В большой, сложной, растущей системе, которой является Подмосковье, нелепо думать, что кто-то отдельно взятый, даже самый талантливый, самый одаренный, может вдруг перевернуть то, что беспокоит 10 млн человек. Весь вопрос заключается в том, как вдохновить, как объединить всех нас, чтобы каждый на своем месте делал дело добросовестно, от души, самому себе доказал, что он хочет поменять тот или иной прекрасный уголок Подмосковья, и чтобы жители сказали: ты работаешь неплохо. Я думаю, голоса и явка, которую мы видели на выборах, - это все благодаря тому, что мы обеспечили перемены. И конечно, низкий поклон и слова благодарности нашим жителям. Мы с ними стараемся быть в постоянной коммуникации. Сегодняшние технологии это позволяют. Но дальше - нужно больше. Я очень надеюсь, что каждый из нас, тех, кто на местах (особенно сложная работа у глав), способен и, самое главное, горит этим желанием, воодушевлен на следующие достижения. Потому что лидерство, о котором мы говорили, - это очень важная вещь, но не ради золотых медалей. Я думаю, что, конечно, победа вдохновляет, но мне кажется, высшая оценка - это когда наши жители чувствуют, что изменилось то, что их беспокоит. Это все сделала команда, и оценка высокая, которую мы получили, - это оценка команды. Я благодарен всем, кто в этом участвует. Я благодарен нашим почетным жителям, которые находятся в разном, в том числе преклонном, возрасте, но всегда с нами. Есть те, кто возглавляет ключевые направления: оборонные предприятия, экономику, образование, здравоохранение. Если каждый человек на своем месте вносит свою лепту, это обеспечивает результат. Я благодарен нашему депутатскому корпусу, Игорь Юрьевич (Брынцалов), в вашем лице - и региональным, и муниципальным депутатам. Потому что в зависимости от их активности, от их вовлеченности мы понимаем, что в первую очередь нужно изменить. Еще раз благодарен главам. Те, кто живет на земле, кто каждый день ходит на работу смело по улице и возвращается домой, разговаривая с людьми, безусловно, имеют информацию, которая позволяет оценивать, что в первую очередь мы должны менять. Я благодарен правоохранительному блоку. Это очень важный, серьезнейший элемент, совместно работая с которым ты можешь обеспечивать стабильность, безопасность и решение огромного количества вопросов. Все эти годы, с первого дня, мы находили способы, чтобы решать эти вопросы, обсуждать сложные моменты. Я всегда рассчитывал на вашу поддержку и рассчитываю в будущем. Я благодарен, конечно, своей семье: и родителям, и детям, супруге, которые присутствуют здесь. Эта поддержка всегда каждому из нас очень важна. Я благодарен друзьям, которые тоже находятся в этом зале, и своими советами, своей позицией открывают важные моменты. Спасибо всем, кто принимает участие и, самое главное, готов дальше держать темп. Я, как и все здесь присутствующие, прекрасно понимаю, что каждое время имеет свои вызовы. Мы помним ковид, мы помним кризисы, мы помним дефолты. Разные жизнь диктует нам сюрпризы. И весь вопрос в том, насколько ты, твоя команда, способны преодолевать, решать, выходить более сильными из этой проблемы. Сегодня наша страна объединилась вокруг нашего Президента. Все, что связано со специальной военной операцией, все Герои нуждаются с нашей стороны не только в поддержке их семей - это святое. Нуждаются, чтобы каждый человек тоже был на своей передовой - я так понимаю. Это не просто громкие слова. Я уверен, что каждый из нас разделяет это, и мы все хотим, чтобы наша страна была сильная, чтобы мы все объединились вокруг нашего Президента, который несет очень тяжелую, сложную ношу. Доверие жителей - бесценно, доверие Президента для нас, для Подмосковья, всегда имело определяющее значение. Потому что регулярные встречи, которые происходят, предполагают обсуждение сложных вопросов. Каждый из них требует серьезного осмысления, принятия решения на разных уровнях. Ни разу не было такого, чтобы наш Президент как-то не уделил внимание какому-то из вопросов: касаемо экологии, о которой вы сказали, Игорь Олегович (Щеголев), или экономики - всего того, что принципиально важно для жизни человека. Я благодарен Правительству, с которым вся наша команда имеет возможность работать. Я благодарен Федеральному законодательному собранию. Наши представители не просто избрались и 5 лет мы их не видим, а работают регулярно на своих местах, добросовестно. Благодарен нашим конфессиям, которые имеют определяющее значение для взаимопонимания, за формирование доверия. Я еще раз хочу сказать всем слова благодарности за готовность дальше обеспечить результат. Очень надеюсь, что когда бы мы ни выходили на эту или другую трибуну, на своем месте нам было бы не стыдно смотреть людям в глаза. Я, конечно, приветствую вас, владыка Ювеналий, человека, который 44 года проработал в Подмосковье, и доктора Рошаля - героя нашего. Однажды мы с ним летели в Сергиев Посад, и Леонид Михайлович говорит: «Ты видишь, сколько у тебя домов? <...> Ты должен понять, что в каждом окне живут люди, и они рассчитывают на тебя, на нас, ждут результатов, перемен, и если им будет тяжело, то ты обязательно окажешься рядом». Я хочу всех поблагодарить, только вперед! Мы должны объединиться вокруг нашего Президента и обязательно достичь высоких результатов, которые оценят жители». Про материалам пресс-службы губернатора МО