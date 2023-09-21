На заседании Мособлдумы утвержден руководящий состав Правительства Московской области, кандидатуры на замещение должностей вице-губернаторов и заместителей председателя Правительства Московской области на согласование с депутатами внес губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. «Благодарю Игоря Юрьевича (председателя Мособлдумы И.Ю. Брынцалова), руководителей фракций, каждого из вас за активность на земле. Она у нас заметная и дает возможность решать те задачи, которые ставит перед нами жизнь, время и, самое главное, жители. Благодарю вас за участие, вовлеченность, сотрудничество и хочу пожелать всем ветвям власти на следующем этапе также конструктивно и эффективно взаимодействовать. Уверен, что в этом - залог успеха, - сказал Андрей Воробьев. - Я здесь сегодня для того, чтобы представить свою команду, представителей исполнительной власти в ранге вице-губернаторов и заместителей председателя Правительства. Хочу сделать акцент на трех позициях, которые предполагают изменения». На должность вице-губернатора Московской области назначен Роман Каратаев (ранее - зампред Правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной бе-зопасности Московской области). «Это передвижение, повышение связано с функционалом, задачами, которые для всех нас очевидны, - отметил губернатор. - Более того, огромный запрос на технологичность обеспечения безопасности. И совместно с правоохранительным блоком мы эту работу будем продолжать». Максим Фомин назначен на должность первого заместителя председателя Правительства Московской области, курирующего решение вопросов архитектурной и градостроительной деятельности, реализацию жилищной политики, а также решение проблем обманутых дольщиков (ранее - заместитель председателя Правительства Московской области). «Перед этим блоком стоит новая, очень серьезная задача. Мы с вами на протяжении 10 лет слышали и продолжаем слышать проблемы обманутых дольщиков. Это вопрос, который требовал огромных усилий, поддержки и Президента, и Правительства РФ. На федеральном уровне был создан специальный институт, который предполагает решение проблем дольщиков во всей стране. И на основании поручения нашего Президента мы должны в этом году и достроить, и завершить выдачу выплат всем, кто пострадал в разные годы, в разных городах. На сегодняшний день у нас порядка 9 тыс. дольщиков. Совместно с федеральным Правительством до конца октября должны эту тему закрыть, - рассказал Андрей Воробьев. - Также на повестке реновация или комплексное развитие территорий. Здесь самое главное - обеспечить масштаб этих преобразований. Территориям, которые нуждаются в расселении аварийного, ветхого жилья, нужна стройка. Вот этой новой задачей будет заниматься Максим Александрович». Наталья Масленкина назначена на пост заместителя председателя Правительства Московской области, курирующего министерство экономики и финансов, комитет по ценам и тарифам, а также комитет по конкурентной политике (ранее - министр экономики и финансов Московской области). «Задача Натальи Александровны в рамках экономического блока - обеспечить максимальную эффективность взаимодействия всего, что связано с финансами, проведением торгов, а также экспертизой. Мы всегда должны быть эффективны и рачительны, особенно сейчас. Очень важно объединить под этим финансово-экономическим блоком ресурсы, которые позволят нам обеспечить скорость реализуемых задач (стройка это или выполнение другой государственной или муниципальной программы). Наталья Александровна будет весь этот блок курировать», - отметил губернатор. Также в руководящий состав нового Правительства региона вошли: первый вице-губернатор Московской области - председатель Правительства Московской области Ильдар Габдрахманов;

вице-губернатор Московской области - руководитель Администрации губернатора Московской области Александр Чупраков;

вице-губернатор Московской области Игорь Тресков;

вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин;

вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина;

первый заместитель председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова;

заместитель председателя Правительства Московской области Вячеслав Духин;

заместитель председателя Правительства Московской области Мария Нагорная;

заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов;

заместитель председателя Правительства Московской области - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик;

заместитель председателя Правительства Московской области - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. «Нам важно сохранить партнерские, доверительные и продуктивные отношения с членами Правительства. Это необходимо, если мы хотим, чтобы Московская область, как и прежде, двигалась вперед, чтобы жители видели позитивные перемены в своих городах, - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. - Только единой командой, действуя сообща и находя компромиссы, мы сможем осуществить все те наказы, которые собраны как депутатами в ходе избирательной кампании 2021 года, так и собранные губернатором в ходе прошедших выборов». Про материалам пресс-службы губернатора МО