7 июля престольный праздник отметили в храме Рождества Иоанна Предтечи. Прихожане храма, духовенство во главе с благочинным Дубненско-Талдомского церковного округа протоиереем Павлом Мурзичем отслужили праздничную службу. Участие в ней принял и временно исполняющий полномочия главы нашего города Максим Андреевич Тихомиров.

Храм во имя Рождества Иоанна Предтечи был основан в 2000 году и строился попечением нашего земляка, благотворителя и мецената, основателя и руководителя компании «Экомебель» Николая Ивановича Захарова. Заложен храм был 19 августа, в праздник Преображения Господня, а его первым настоятелем стал протоиерей Александр Любимов. Тогда православные нашего города крестным ходом прошли от храма Великомученика Пантелеимона к месту строительства храма Рождества Иоанна Предтечи, где и была забита первая свая.

За два с лишним десятка лет храм по праву стал центром духовной жизни города. Со временем в нем открылась воскресная школа для детей и взрослых, большая социальная и общественная работа в храме идет не прекращаясь.

В день престольного праздника храма прихожане и сами священнослужители вспоминали его историю и всех, кто вместе с Николаем Ивановичем Захаровым стоял у истоков его строительства, тех, кто и сегодня вносит посильную лепту в продолжение строительства и благоустройства храма. Говорили и о самом празднике - Рождестве честного славного Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и желали друг другу и всем православным мира и благополучия в домах и доброго света в сердцах на многая и благая лета.

Анна Владимирова

Фото пресс-службы Администрации Дубны