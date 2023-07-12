Встречи власти с представителями предприятий и бизнеса нашего города - процесс традиционный и весьма полезный. Обсуждать общегородские проблемы, а также проблемы самих производств нужно, что называется, на земле, с людьми, а не в высоких кабинетах, находить компромиссы и точки для сотрудничества.

На днях временно исполняющий полномочия главы побывал в компании «Дедал», где встретился с коллективом. Под руководством генерального директора Надежды Владимировны Жигаловой работают более 300 человек. Научно-производственный комплекс «Дедал» занимается созданием и установкой приборов и комплексных систем технических средств физической защиты объектов особой важности и повышенной опасности военного и гражданского назначения.

На встрече с коллективом Максим Андреевич говорил о самом актуальном: о путёвках в детские лагеря, ремонтах в школах, следующем этапе благоустройства пруда «Лягушатник»… При этом поступили предложения, например, по созданию спортивной инфраструктуры в лесопарковых зонах. Коснулись также реализации программы «Светлый город», необходимости освещения Дмитровского шоссе, а также долгожданного начала работы Сосудистого центра в МСЧ №9.

Шла речь и о еще одном серьезном достижении - включении Дубны в федеральный проект «Оздоровление Волги». Проект реконструкции городских очистных сооружений подготовлен и утверждён. Вторая производственная линия позволит увеличить мощность очистных до 50 тысяч кубометров в сутки. Без поддержки губернатора мы бы не смогли даже задуматься о таком масштабном проекте, а ведь он стратегически важен для города.

Встреча с сотрудниками предприятия длилась около полутора часов: поступило много вопросов, ответы на которые были даны сразу либо темы взяты на контроль и проработку.