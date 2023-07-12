В Подмосковье упростили процедуру получения компенсации за путевку в детский лагерь. Теперь нужно предоставить всего три документа вместо восьми. Это стало возможным благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия.

Бесплатные путевки в лагерь или санаторий предоставляются льготным категориям детей, например, детям-инвалидам и сиротам, прописанным в Московской области. Многодетным семьям и детям погибших военнослужащих предусмотрены компенсации до 90% за приобретенную путевку, в зависимости от размера дохода семьи.

Подать заявку можно на регпортале госуслуг. Результат поступит в личный кабинет в течение 7 рабочих дней.