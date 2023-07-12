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В рамках нацпроекта «Здравоохранение» Печать
12.07.2023 16:56

38 единиц тяжелого медицинского оборудования появилось в подмосковных медорганизациях с начала года. В Дубненской горбольнице также в этом году было установлено современное оборудование.

- Мы ведем серьезную работу по привлечению узких специалистов, оснащаем наши медучреждения современным высокотехнологичным оборудованием, в том числе заменяем аналоговое на цифровое, - подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. - С начала года в наши больницы поступило 38 единиц тяжелого медоборудования. Новые рентгены, КТ, МРТ, маммографы, ангиографы и флюорографы появились в Дубне, Коломне, Клину, Подольске, Жуковском, Люберецах, Рузе и в других округах.

Оборудование было закуплено в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена. МРТ установлен в нашем городе во взрослой поликлинике на ул. Карла Маркса. Он позволяет проводить до 18 исследований ежедневно. Аппарат помогает диагностировать изменения в центральной нервной системе, воспалительные заболевания, аутоиммунные патологии и злокачественные новообразования на ранней стадии.

Всего же с начала года в подмосковные медорганизации поставлено 24 рентгеновских аппарата, 5 КТ, 4 ангиографа, 3 маммографа, МРТ и флюорограф.
  		 
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