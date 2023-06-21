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Школе - новый стадион Печать
21.06.2023 16:00

В школе N9 активно идут работы по обустройству стадиона. Уже завершен демонтаж старого оборудования, вывезены прежние конструкции и опоры освещения, снят лишний грунт, под основание стадиона подсыпан песок.

На днях в школе побывала депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина. Она подчеркнула, что Дубна успешно реализует программу губернатора «Открытый стадион», по которой в нашем городе уже появились новые стадионы в школах N5 и N7.

Проект в данном случае предусмотрен типовой. Рядом со школой будут обустроены поле для мини-футбола, универсальная спортплощадка с сеткой и кольцами для волейбола и баскетбола, беговые дорожки, прыжковый сектор, трибуны. Завершится реконструкция к началу учебного года.
  		 
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