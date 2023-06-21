ВРИП главы администрации города М.А. Тихомиров принял участие в еженедельном совещании с правительством региона. На этот раз, как отметил Максим Андреевич, губернатор Подмосковья А.Ю. Воробьёв уделил особое внимание двум темам.

Первая тема - это итоги месячника благоустройства. «Хочу поблагодарить нашу муниципальную компанию - МБУ «ЖКУ». В скверах, парках и на других общественных территориях работы выполнены на 70%, - подчеркнул ВРИП главы. - Управляющие компании отстают. Мы видим динамику, но она недостаточная. Хочу обратиться к руководителям - от вас в большой мере зависит чистота нашего города. Чек-листы, по которым принимаются дворы - понятные. Требуется убрать смёт, почистить проезды на своей территории, скосить траву, покрасить бордюры. Эти работы должны вестись постоянно. К концу недели мы составим рейтинг управляющих компаний Дубны».

Ещё одна тема, звучавшая на совещании с правительством региона, - нестационарная торговля. «В нашем городе проведена большая работа, чтобы все такие объекты работали официально, - отметил М.А. Тихомиров. - Со всеми арендаторами заключены договоры. От дубненских предпринимателей был запрос ускорить и упростить процесс оформления документов. Сегодня через портал «Госуслуги» можно заявиться, и уже в течение семи дней выбрать место для размещения объекта нестационарной торговли. На территории набережной и Парка семейного отдыха появляются фудтраки с горячей кукурузой, чаем, кофе, мороженым. Это всё то, о чём нас просили жители. В ходе объезда города пообщались с предпринимателями. Они высоко оценили организацию подготовительных мероприятий, а некоторые даже готовы расширять свой бизнес, поскольку спрос большой. Многие нас спрашивали и про старый коворкинг на Менделеевской набережной. 1 июля там откроется летнее кафе. Именно таким был запрос жителей Дубны».

Этим вопросам, озвученным на совещании, по словам Максима Андреевича, в городе будет уделено особое внимание при выстраивании работы всех служб и подразделений на ближайшей неделе.

Подготовила Людмила Петрова по материалам пресс-службы администрации Дубны

Фото пресс-службы администрации