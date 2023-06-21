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22 июня - День памяти и скорби Печать
21.06.2023 15:57

Давно отгремела война, но эхо ее настолько сильно отозвалось во времени, что еще долгие годы люди будут помнить об этой страшной странице в истории человечества.

Июнь до сих пор отзывается болью в душе, потому что именно в июне, ровно 82 года назад, война началась в нашей стране. Все меньше остается в живых свидетелей тех страшных лет, но память человеческая не умирает. За годы войны мы потеряли более 27 миллионов лучших людей нашей страны. Был нанесен и большой ущерб экономике. Но наши отцы и деды выстояли в этой войне, и мы будем всегда помнить об этом и гордиться нашим советским народом.

Дорогие ветераны, шире и глубже развивайте деятельность и свое участие по патриотическому воспитанию подрастающего поколения защитников нашей Родины. Вечная память павшим героям!

Н.М.Шувикова, председатель городского Совета ветеранов

 
  		 
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