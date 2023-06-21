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Волжский крестный ход Печать
21.06.2023 15:57

Большой Волжский крестный ход с принесением мощей преподобной Анны Кашинской сегодня прибыл в Дубну. В 8:00 православные верующие прошли крестным ходом от пристани на набережной до храма Рождества Иоанна Предтечи, где в 9:00 началась божественная литургия.

Волжский крестный ход стартовал 10 июня на истоке великой русской реки и завершится 24 июня в Кашине. Уже в который раз наш город присоединился к событию, которое с 1999 года совершается на Тверской земле. Единственный подмосковный город, стоящий на Волге, - это Дубна, в нем по традиции делает остановку Большой Волжский крестный ход на радость жителям и прихожанам церквей Дубненско-Талдомского благочиния.
  		 
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