Губернатор А.Ю.Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона. В его достаточно объемном выступлении оказались охваченными абсолютно все основные сферы жизнедеятельности Подмосковья. Приведем лишь некоторые выдержки из выступления руководителя региона, в том числе касающиеся развития Дубны. Подмосковье - это люди «Подмосковье - это прежде всего люди, которые живут в наших городах, работают на предприятиях, в школах, больницах. Это предприниматели, волонтеры, ученые, воспитатели, наши строители и правоохранительный блок. И конечно, сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригады, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят. Именно поэтому на основании Указа Президента РФ создан Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Он работает у нас здесь, в Красногорске, возглавляет его Ольга Владимировна Ермакова - супруга героя, командира. И, кроме этого центра, на каждой территории работают центры поддержки, и, что очень важно, каждый глава знает количество семей, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы». Здравоохранение «Мы предусматриваем специальные меры для медиков: это и социальная ипотека, льготная аренда жилья, земельные участки. Программа «Приведи друга», которая показала свою эффективность. За прошлый год у нас прибавилось 1000 специалистов, и сегодня стоит задача привлечь еще 200 терапевтов, 220 педиатров и 1260 узких специалистов. Мы увеличили количество автомобилей «скорой помощи», сейчас их 1000 - это в два с лишним раза больше. По неотложкам мы увеличили с 600 машин до 1300. Плюс все реанимации оснастили оборудованием, которое также спасает жизни. Это аппараты ЛУКАС-2 (об этом просили реаниматологи) и все, что связано с мониторингом сердца, данные сразу передаются в место госпитализации. Теперь через портал Госуслуг можно пообщаться с врачом, получить необходимые консультации, не выходя из дома». Больше бюджетных мест «Отдельная тема - работа колледжей. Сегодня технологические предприятия, которых Подмосковье насчитывает сотни, остро нуждаются в людях, которые умеют работать и руками, и головой. У нас 40 колледжей, и 29 из них участвуют в федеральном проекте «Профессионалитет». В 2023 году мы добавим 800 бюджетных мест на самые востребованные профили. Радиоэлектроника - на базе колледжа в Коломне, в колледже «Энергия» создаем «Центр подготовки специалистов беспилотной авиации». Это еще плюс 600 квалифицированных специалистов ежегодно». Старшее поколение «У нас 2 млн жителей старше 60 лет, многие - люди активные, работают и возраста не ощущают. Но вместе с тем у нас есть и одинокие пенсионеры. И мы здесь ввели доплату до пенсии для того, чтобы оказать отдельное внимание, отдельную заботу тем, кому нужна помощь, где оба супруга не работают и достигли 65 лет, проживают в Подмосковье, они также получают доплату. Таких семей у нас 70 тысяч». Зарплаты «С 1 июля мы поддержим отдельные категории работников - медики, соцработники и работники культуры. Мы проиндексируем зарплаты от 8% до 10%. Увеличение коснется порядка 110 тысяч человек, а уровень доплат составит от 5 до 12 тысяч рублей. Введем доплаты руководителям, педагогам и мастерам 10-ти лучших колледжей Подмосковья. Это в подтверждение того, что рабочие профессии - ЧПУ, технологичные все, IT-специальности - мы стараемся максимально увеличивать их выпуск. Также педагоги школ искусств получат доплаты. И дальше будем внимательно наблюдать, куда направить ресурсы для того, чтобы качество образования у нас росло». Жилье «Важное изменение, которое получило развитие в этом году, - это новые поселки ИЖС. Президент принял решение, и сейчас человек, который хочет иметь индивидуальный дом, может также оформить ипотеку. Такие комплексы будут реализованы в Истре, Пушкино, Дмитрове и Наро-Фоминске. Что касается Ступино, Дубны, Пущино, Серпухова, то здесь немного другая ситуация. Понимаем, что наша задача - и здесь прежде всего особняком стоит Дубна - создать условия, когда и там начнет строиться новое жилье, чтобы современный специалист, который работает на новом современном технологическом предприятии, мог планировать свое будущее». Ветхое и аварийное «Продолжаем программу расселения аварийного жилья. Досрочно в этом году планируем расселить 13 тысяч человек, а также запустить 13 новых проектов реновации. Это не аварийное жилье, но мало чем отличается ветхое от аварийного. Реновация у нас будет в Дубне, Коломне, Одинцово, Красногорске, Солнечногорске, Фрязино. Расселение 373 ветхих домов (это 5,4 тыс. семей)». Очистные «Тема очистных сооружений в некоторых городах была кричащей. Самый масштабный проект в стране был реализован в Щелково. Кстати, он был сдан также досрочно, касался 700 тысяч жителей. И дальше мы модернизируем очистные сооружения в Лыткарино, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Кашире, Коломне и Можайске. Самые сложные два объекта - это Серпухов и Дубна, которые мы сегодня рассматриваем, они требуют порядка 9,8 млрд рублей». Экономика «Прошлый год был весьма сложный по ряду причин. За 5 месяцев нынешнего года мы видим стабильную ситуацию. У нас есть особенность - самое большое количество иностранных компаний работало и работает в Подмосковье - 180. За 3 года (2022-й, 2023-й и 2024-й) мы откроем 150 предприятий по импортозамещению. Какие из них самые важные? Это связано с компьютером в Дубне, с технологией нефтедобычи в Сергиевом Посаде. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из Федерального фонда развития промышленности. А мы со своей стороны предоставляем и бесплатную землю за рубль, и соответствующую инфраструктуру». Главный принцип В заключение хочу сказать - все, что прозвучало сегодня, на самом деле составляющее нашей ежедневной работы, работы нашей команды, то, за что мы отвечаем перед жителями Подмосковья. 10 лет назад Президент впервые доверил мне выдвигаться, он сказал: «Главное, зачем ты находишься на этом посту, - это служить людям». Этим мы и стараемся руководствоваться в нашей работе…» Подготовила Людмила Петрова Фото пресс-службы Правительства МО