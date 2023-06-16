Жизнь прожить - не поле перейти,

Но Вы главное сумели в ней найти:

Веру в счастье, радость и добро!

И пусть на висках сияет серебро.

Есть люди, к которым с возрастом приходит мудрость, и старыми они не становятся, сохраняя бодрость и оптимизм. Эти слова можно смело отнести к нашему юбиляру - Гребенщиковой Лилии Александровне.

Одной из ярких глав ее творческой биографии стала работа в Совете ветеранов Большой Волги с 2005 года. Мы не представляем, как при подготовке к тому или иному мероприятию, посвященному юбилейной дате военного времени, обойтись без Лилии Александровны. Ее хорошо знают школьники всех образовательных учреждений нашего города. Лилия Александровна знакомит учащихся с историей нашей страны, рассказывает о Великой Отечественной войне, великих сражениях и фронтовых буднях. Она готовит старшеклассников к городским конкурсам, викторинам, к таким юбилеям, как «Блокада Ленинграда», «Московская битва», «Сталинградская битва», «Курская битва», «Великая Победа».

С 2008 года она организовывает клубы искусств «Хочу знать». При библиотеке семейного чтения на Большой Волге до настоящего времени работают клубы поэзии, классической музыки.

В 2011 году Лилия Александровна организовала ансамбль «Незабудка», который выступал на сценах города, а в дальнейшем, в 2016 году, на базе ансамбля была создана «фронтовая бригада».

Ее девиз: чтобы люди помнили и знали, как сражался наш солдат. Лилия Александровна готовит программы, с которыми выступают в общеобразовательных и профессиональных учреждениях. Она старательно подбирает репертуар, состоящий из рассказов, стихов и песен о Великой Отечественной войне. Самая главная ее черта - нечеловеческая работоспособность.

Можно долго рассказывать о важных мероприятиях, подготовленных Лилией Александровной, о патриотическом воспитании молодежи. Вот и в конце 2022 - начале 2023 года она подготовила и провела в десяти учебных заведениях Дубны (а это 44 класса) Уроки мужества, посвященные 80-летию Сталинградской битвы, получая взамен слова благодарности от школьников и преподавателей.

В настоящее время, начиная с мая, Лилия Александровна приглашает в библиотеку пенсионеров, свободных от работ на даче и не занятых внуками, на встречи с песнями нашей молодости. Мероприятие будет проводиться по аналогии с программой Андрея Малахова «Песни от всей души».

От всей души желаем нашей юбилярше здоровья, радости, исполнения всех творческих планов и достижения новых целей!

Совет ветеранов Большой Волги