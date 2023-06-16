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Выборы - без нарушений Печать
16.06.2023 07:00

В Доме Правительства Московской области на базе Общественной палаты региона открыт Штаб по подготовке и организации общественного наблюдения за предстоящими выборами разных уровней, в том числе выборами губернатора региона. Они пройдут в Подмосковье в сентябре этого года.

«На Общественной палате лежит большая ответственность в обеспечении прозрачности выборов, а также доверия населения к их результату. Необходимо организовать работу профессионально, оперативно и максимально открыто», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Во время проведения выборов Штаб будет работать круглосуточно. Также будет организована работа горячей линии для обращений граждан по вопросам относительно избирательного процесса и оперативной фиксации сигналов о возможном его нарушении.
  		 
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