Доктора - студентам Врачи дубненской горбольницы провели экскурсию для слушателей курсов медико-биологического профиля Регионального центра довузовской подготовки при администрации Дубны «Азбука Гиппократа». Ученики побывали в операционном блоке, отделении анестезиологии и реанимации, абдоминальной хирургии, травматологии и родильном доме. Говоря о важности подобных экскурсий, главный врач Игорь Давронов подчеркнул, что проходят они в рамках реализации проекта по профориентации школьников, популяризации профессии медработника, подготовке будущих врачебных кадров. Для ребят это отличная возможность сформировать представление о профессии, получить новые знания, для больницы - привлечь в будущем новые кадры, - отметил главный врач ДГБ. Подготовила Людмила Петрова Фото ДГБ

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