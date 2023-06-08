|
08.06.2023 08:11
|
Врачи дубненской горбольницы провели экскурсию для слушателей курсов медико-биологического профиля Регионального центра довузовской подготовки при администрации Дубны «Азбука Гиппократа».
Ученики побывали в операционном блоке, отделении анестезиологии и реанимации, абдоминальной хирургии, травматологии и родильном доме.
Говоря о важности подобных экскурсий, главный врач Игорь Давронов подчеркнул, что проходят они в рамках реализации проекта по профориентации школьников, популяризации профессии медработника, подготовке будущих врачебных кадров.
Для ребят это отличная возможность сформировать представление о профессии, получить новые знания, для больницы - привлечь в будущем новые кадры, - отметил главный врач ДГБ.
Подготовила Людмила Петрова
Фото ДГБ