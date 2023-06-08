Одной современной детской площадкой в Дубне стало больше. В Международный день защиты детей новую площадку, построенную по губернаторской программе, открыли во дворе дома № 7/2 на улице Университетской.

Ее появления жители близлежащих домов ждали давно. Семей с детишками в этом районе немало, а вот мест для их прогулок и игр не было. В конце апреля работы по обустройству этой территории были начаты. Вначале была подготовлена площадка, нанесено травмобезопасное покрытие, после чего подрядная организация смонтировала и само игровое оборудование.

Как отметил врип главы Администрации города М.А. Тихомиров, современный игровой комплекс площадью 450 кв. метров оформлен в морской тематике. Площадка оборудована интересными элементами, смонтировано уличное освещение и камеры видеонаблюдения, которые подключенны к системе «Безопасный регион».

По случаю праздника творческие коллективы Дубны подготовили развлекательную программу «Игры нашего двора», в гости к ребятам пришли ростовые куклы и аниматоры, всех угостили сладкими пирожками и ароматным чаем.

«Праздник прошел очень ярко и весело - с танцами, играми и улыбками детей. Приятно видеть, как радуются ребята, играя на этой новой площадке. Уверен - нашему муниципалитету нужны именно такие перемены», - подчеркнул врип главы Администрации Дубны.

Максим Тихомиров вместе с депутатами горсовета Еленой Злобиной и Игорем Широковым, а также руководителем проекта Константином Лавровым пожелали юным дубненцам интересного, активного досуга круглый год и особенно в летние месяцы, а родителям, бабушкам и дедушкам - почаще приходить в морской игровой городок с детьми и внуками.

По информации пресс-службы Администрации Дубны