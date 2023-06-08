За вклад в науку Олег Леонидович Кузнецов - лауреат Общественной премии им. Н.К. Байбакова. Первый ректор университета «Дубна», завкафедрой общей и прикладной геофизики, удостоен премии за большие достижения в решении проблем устойчивого развития энергетики и общества. Общественная премия Международной топливно-энергетической ассоциации имени Н.К. Байбакова учреждена для поощрения ученых, специалистов и общественных деятелей, внесших существенный вклад в науку, технику, организацию производства, развитие энергетики и экономики, общественную и научно-просветительскую деятельность в области устойчивого развития энергетики и общества. Поздравляем Олега Леонидовича!

< > П В С Ч П С В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Телефонный справочник Расписание транспорта Вакансии Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.