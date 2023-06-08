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08.06.2023 08:10
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Олег Леонидович Кузнецов - лауреат Общественной премии им. Н.К. Байбакова.
Первый ректор университета «Дубна», завкафедрой общей и прикладной геофизики, удостоен премии за большие достижения в решении проблем устойчивого развития энергетики и общества.
Общественная премия Международной топливно-энергетической ассоциации имени Н.К. Байбакова учреждена для поощрения ученых, специалистов и общественных деятелей, внесших существенный вклад в науку, технику, организацию производства, развитие энергетики и экономики, общественную и научно-просветительскую деятельность в области устойчивого развития энергетики и общества.
Поздравляем Олега Леонидовича!