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За вклад в науку Печать
08.06.2023 08:10

Олег Леонидович Кузнецов - лауреат Общественной премии им. Н.К. Байбакова.

Первый ректор университета «Дубна», завкафедрой общей и прикладной геофизики, удостоен премии за большие достижения в решении проблем устойчивого развития энергетики и общества.

Общественная премия Международной топливно-энергетической ассоциации имени Н.К. Байбакова учреждена для поощрения ученых, специалистов и общественных деятелей, внесших существенный вклад в науку, технику, организацию производства, развитие энергетики и экономики, общественную и научно-просветительскую деятельность в области устойчивого развития энергетики и общества.

Поздравляем Олега Леонидовича!

 
  		 
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