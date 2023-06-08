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«Славянская радуга» Печать
08.06.2023 08:10

В Дубне завершилась Межрегиональная выставка-конкурс детского рисунка «Славянская радуга», которая прошла в этом году уже в двенадцатый раз! Проводит ее Детская школа искусств «Вдохновение» (руководитель - заслуженный работник культуры Московской области Александр Владимирович Пасько) и традиционно приурочена она ко Дню славянской письменности и культуры.

 

Впервые выставка прошла еще в далеком 2006 году, тогда она была муниципальной, а ее участниками стали сами ученики ДШИ «Вдохновение». За годы своего существования выставка выросла до межрегиональной, а ее география уже не ограничивается нашим северным кустом Подмосковья да и вообще Подмосковьем. В этом году, например, в ней приняли участие ребята из 19 художественных школ! Было представлено 228 работ.

Профессиональное жюри под руководством председателя правления «Союза художников Подмосковья», заслуженного художника России Александра Ивановича Беглова определило 59 победителей в различных номинациях и возрастных группах, и на днях состоялась церемония награждения лауреатов выставки-конкурса. Чествовали победителей в муниципальном выставочном зале во Дворце культуры «Октябрь». Много добрых слов от преподавателей, организаторов выставки и гостей прозвучало в адрес талантливых ребят, а настоящим музыкальным подарком для всех присутствовавших стало выступление дуэта Галины и Михаила Приходько.

Всем участникам выставки ее организаторы пожелали развивать талант и обязательно принимать участие в конкурсах и выставках, которые дают мощный стимул для роста в творчестве и художественном мастерстве.

Анна Сухая
  		 
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