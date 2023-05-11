Ну, что, хохлорейх, с последних катушек летишь? И прямиком в бездну. Террор и есть твой контрнаступ? Не удаётся Россию изнутри развалить, так против светочей наших воюете? Решили Лидеров Общественного Мнения (ЛОМов) по-громкому убирать? Народ наш шутит: «Против лома нет приёма, окромя другого лома». В вашем хохлорейхе, видно, со светлыми умами совсем туго. Равного Захару ЛОМа не имеете, противопоставить нечего и некого, а потому подленько обрез из-за пазухи. Оно и понятно: Захар – Zа Правду. А вы за что? За дядю Сэма жизни кладёте? За вороватого Зеленского с компанией? Правильно: страшен вам Захар, потому что умеет без пафоса о пафосном и вечном сказать, добравшись до глубин сердец людских. Он с болью говорит нам о том, что: «Великие русские города Киев и Чернигов, лежавшие в основании русской истории - равно как Новгород, Псков, Муром и Смоленск, - умыкнули под полу и унесли куда-то в сторону шляхты, продав и предав все их святыни и камни». Он, истинный патриот России, раскрывая нам красоту и правду русской истории, укоряет: «Мы вырвали и бросили собакам кусок национальной памяти размером с половину души и половину сердца». А потом горячо призывает нас гордиться тем, что «мы - русские люди, мы - страна с более чем тысячелетней историей». Захар умеет повести за собой, чтобы Zа Правду, которая для хохлорейха смертельна. То-то вы там и вздёрнулись - писатели мешают, а биться с ними словом, мыслью, сердцем слабоваты, маловаты, глуповаты. Вот за «ружо» и хватаетесь. Ничтожества! То Олеся Бузину, то Дашу Дугину, то Владлена Татарского, теперь и до Захара добрались. Как же прав он, пригвоздил вас как навозную муху: «Наш язык и наши святыни подвергаются ежедневному поруганию, вырожденцы топчут могилы наших солдат, уродуют памятники нашим поэтам, изгаляются над памятью молодогвардейцев - детей, убитых фашистами, и массово носят при этом на себе фашистские знаки, бахвалясь и хохоча». А ЛОМов, равных Захару, в вашем хохлорейхе нет и не будет, потому что Правды у вас нет. Только подлость, ложь и жестокость. Это Захар о вас сказал: «…у них такие обращения - только вывороченные наизнанку всеми костями и внутренностями, вопиющие и сутью, и формой о лжи, предательстве и мерзости, - есть и звучат круглые сутки отовсюду». С болью Захар предупреждает нас: «… русский человек, помни об этом и сделай всё, чтоб этот морок развеялся. Нас раздавит немой вопль нашего прошлого и тяжестью в целое небо необъятный и неприподъёмный укор наших мёртвых». Давайте так, чтоб не раздавил. Марина КРИВОНОСОВА