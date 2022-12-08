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Поддержим жен и матерей! Печать
08.12.2022 00:00

В Дубне проходит проект «Женщины героев». Одним из его инициаторов в нашем городе стала дубненский фотограф Яна Грибкова - она предложила поддержать идею социального фотопроекта, охватившего уже десятки российских городов.

В одном городе за другим проходят фотовыставки, посвященные женщинам, чьи супруги, отцы, братья, сыновья сегодня защищают Родину. Теперь такая выставка силами неравнодушных людей откроется и в Дубне.

 

Открытие выставки в поддержку дубненских жен, матерей и родственников мобилизованных состоится 11 декабря в ДК «Октябрь в 11:00. В программе примут участие офицеры запаса из ансамбля «Фронтовые песни» и исполнят всеми любимые песни военных лет.

Вход на выставку свободный, а ее организаторы приглашают дубненцев приходить целыми семьями. Выставка будет открыта ежедневно с 11 по 24 декабря в часы работы Дворца культуры. Так что все, кто не сможет побывать на ее торжественном открытии, могут посетить ее в удобное для них время.
  		 
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