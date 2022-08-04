Каждый год в конце июля словенцы собираются у русской часовни на перевале Вршич почтить память русских воинов, погибших в плену во время Первой мировой войны. Не стал исключением и этот год. Хотя времена нынче непростые, но память жителей Словении не сиюминутна. Словенцы помнят воинов России, оставивших свой след в этой небольшой европейской стране.

Деревянная православная часовня на высокогорном перевале Вршич посвящена святому равноапостольному князю Владимиру. Она была построена в 1916 году российскими военнопленными в память о погибших от схода лавины товарищах, строивших дорогу через Альпы.

С начала 1990-х годов в последние выходные июля возле нее ежегодно проводятся памятные церемонии. В 2016 году праздновалось столетие часовни, торжества посетил Президент РФ Владимир Путин, находившийся с визитом в Любляне.

В этом году в церемонии у русской часовни принял участие посол РФ в Словении Т.Р. Эйвязов, председатель общества российско-словенской дружбы Саша Гржина. Церемония не была на этот раз столь массовой (неофашисты в Европе стараются испортить любой праздник с участием российских представителей), но прошла искренне, неподдельно, от души.

Слова благодарности за активную подготовку и участие в этом мероприятии мы говорим нашим словенским друзьям из города-побратима Нова-Горицы. Международному проекту «Мосты дружбы: Дубна - Нова-Горица» чуть больше двенадцати лет, но у него богатая история, отмеченная теплыми дружескими отношениями между жителями двух городов. «Мы уверены, что смутные времена пройдут и отношения между нашими странами и народами выйдут на новый уровень. Наша дружба искренняя и бескорыстная.

С большим уважением мы относимся к нашим славянским братьям в Словении», - отметил в благодарственном письме в адрес председателя общества россий-скословенской дружбы Саши Гржины руководитель проекта Т.В. Карягин.

Анна СУХАЯ