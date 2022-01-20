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Пообедайте в школьной столовой! Печать
20.01.2022 08:16

Если хотите проверить, чем кормят ребенка в школе, участвуйте в проекте «Родительский контроль».

Приходите в удобный для вас день, но обязательно предварительно запишитесь через Школьный портал (вкладка «Родительская», раздел «Школьное питание») или администрацию школы.

Если у вас возникнут замечания и предложения - расскажите о них директору, напишите свой отзыв на Школьном портале или оставьте свои пожелания через специальный чат-бот в Телеграмм «Школьное питание Подмосковья» @pitanie_v_shkolakh_mo_bot
  		 
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