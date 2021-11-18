Губернатор Андрей Воробьев во время своего приезда в Дубну побывал в Центре кинологической службы, где поздравил коллектив с Днем сотрудника органов внутренних дел.

- Поздравляю вас с этим праздником, который мы традиционно отмечаем 10 ноября. И в вашем лице хочу поздравить всех сотрудников полиции, большую армию людей, которые обеспечивают правопорядок и защищают жителей Подмосковья, - сказал губернатор.

В Центре кинологической службы готовят собак для обеспечения общественной безопасности. В Московской области находится три таких центра, в Дубне - самый передовой, он действует уже больше 30 лет. Сегодня в нем работают 14 человек, в настоящее время в нем тренируют 18 собак: немецких овчарок, русских спаниелей, малинуа (бельгийская овчарка). Инспектор-кинолог Татьяна Мишина знает эту породу очень хорошо. С собакой по кличке Муха она недавно отыскала пропавшего ребенка в Балашихе. А сейчас воспитывает трехлетнего Джокера.

- Лучшие качества малинуа – способность выдерживать длительные нагрузки. Это бывает крайне необходимо в нашей работе, когда приходится большое количество помещений обследовать, например, школы в несколько этажей или торговые центры. Собака не устает, - рассказала Т.Мишина.

После специальной подготовки собак задействуют в раскрытии преступлений, охране общественного порядка, обнаружении запрещенных веществ и устройств, наркотических средств. Животных также обучают находить правонарушителя по следу.

- Мы выезжаем с собаками на места происшествий, чтобы обнаружить вещественные доказательства, в том числе потерянные, выброшенные или спрятанные преступником предметы. Собаки пытаются проработать запаховый след, что дает возможность показать, куда двигался преступник, и отыскать его. В ряде случаев преступления раскрывались нашими кинологами, - отметил заместитель начальника Центра кинологической службы ГУ МВД России по Московской области майор полиции Алексей Шувиков.

Центр кинологической службы в Дубне также курирует закреплённые кинологические подразделения Московской области и оказывает коллегам содействие в подготовке служебных собак. Здесь регулярно проводятся учебно-дрессировочные сборы. Специалисты и их четвероногие подопечные приезжают в Дубну и в течение трех месяцев проходят здесь обучение. По его завершении проводится итоговая аттестация кинологов и проверяется подготовленность собак для выполнения служебных обязанностей.

По информации пресс-службы Правительства Мо