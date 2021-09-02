Этот материал в редакцию газеты передал дубненец Анатолий Тимофеевич ШАБУРОВ, ветеран труда, ранее исследователь Центрального архива Министерства обороны СССР. Несколько лет от изучал материалы Центрального архива Минобороны СССР, чтобы восстановить боевой путь своего брата Николая Шабурова, погибшего на фронте в 1945 году… Сталинские дивизионы Немеркнущую славу победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов вместе со всеми рядами Советской армии заслуженно делит реактивная артиллерия – гвардейские минометы «катюши». В ночь на 2 июля 1941 года окраинные улицы Москвы были запружены множеством военной техники, отправлявшейся на фронт. Приглушенно гудели моторы, хрипло сигналили грузовики. У Поклонной горы в этот непрерывный шумный поток влилась колонна из нескольких десятков автомашин, которую замыкал артиллерийский тягач со 122-миллиметровой гаубицей на прицепе. В середине колонны двигались тяжелые грузовики. Издали казалось, что на них под брезентовыми чехлами уложены обыкновенные понтоны. Солдаты, сидящие в кузовах автомашин, даже не предполагали, какое грозное оружие скрыто под защитными чехлами. Материальную часть, принципы ведения огня реактивными установками воины изучали по дороге на фронт, в лесах на дневках… 14 июля 1941 года в 15 часов 30 минут первая батарея гвардейских минометов «катюш» под командованием гвардии капитана И.А. Флерова дала первый залп по скоплению фашистских войск на железнодорожном узле Орша. По огневой мощи, по нанесенным врагу потерям этот батарейный залп «катюш» был равен залпу целой артиллерийской дивизии полного состава – трех полков ствольной артиллерии. В ставку Гитлера моментально полетели донесения о том, что «русские применили многоствольную огнеметную пушку, наносящую удары потрясающей силы… На том месте, где ложится ее залп, мгновенно плавится железо и горит земля…» Позже фашистские солдаты называли гвардейские минометы «нечистой силой», «сталинскими дивизионами», «органами смерти», испытывая ужас перед этим оружием. Во второй половине августа 1941 года гитлеровское командование отправило на Восточный фронт две директивы. Эти документы требовали, чтобы фашистские генералы немедленно докладывали непосредственно главному командованию о каждом залпе «русских реактивных сверхпушек», попытались захватить хотя бы одно орудие. Гитлеровская разведка стремилась во что бы то ни стало разгадать «тайну русских реактивных установок». В нескольких шпионских школах Берлина, Дрездена, Кенигсберга, Дальвитца, Познани, Казачьей Лопани будущие лазутчики специализировались по «катюшам». Но четкая работа советских чекистов, бдительность бойцов и офицеров гвардейских минометных частей и других родов войск помогли своевременно разоблачить гитлеровских агентов. Широка и неувядаема слава легендарной ракетной гвардии, знаменитых «катюш», сразу же проявивших себя как новое грозное советское оружие. В истории рождения и развития немало примечательных вех, и среди самых значительных из них – предвоенное лето 1941 года, когда менее чем за неделю до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз ракетные установки с впечатляющей силой заявили о себе на смотре образцов новейшего вооружения Красной армии. Этому мощному оружию, известному под индексами М-8, М-13, М-30, М-31, М-31-12, суждено было сыграть выдающуюся роль в Великой Отечественной войне. Советское правительство с первых дней войны со всей настойчивостью принимало все возможные меры по организации решительного отпора врагу. В центре внимания были мероприятия по переводу народного хозяйства на военные рельсы, обеспечению действующей армии всем необходимым, и прежде всего современным вооружением и боевой техникой. Одной из таких важнейших и первоочередных мер являлось налаживание поточного производства ракетного оружия и создание гвардейских минометных частей. Для этого уже имелись все необходимые предпосылки. Со всей убедительностью они проявились перед самым началом войны… Утром 17 июня – заключительного дня смотра образцов нового вооружения Красной армии – на подмосковный полигон прибыли народный комиссар обороны Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко, народный комиссар вооружения Д.Ф. Устинов, народный комиссар боеприпасов Б.Л. Ванников, начальник Генерального штаба генерал армии Г.К. Жуков. Они сразу же направились к выстроенным словно по линейке на зеленом поле четырем автомашинам ЗИС-6. Автомобили выделялись прямоугольными кабинами с бронированными козырьками над передними стеклами, были без кузовов, на месте которых, чуть склоняясь к кабинам, возвышались конструкции из трубчатых ферм-оснований и длинных двутавровых балок с полозками посередине. Эти казавшиеся странными машины, созданные под индексом БМ-13, и представляли собой новое оружие, равного которому не имела ни одна армия в мире. И вот сейчас руководители Вооруженных сил и оборонной промышленности страны должны были убедиться в целесообразности принятия ракетной системы на вооружение Красной армии. Если осмотр машин не произвел особого впечатления, то последовавшие затем залпы из 16 132-мм реактивных снарядов с каждой пусковой установки превзошли все ожидания: подготовленные цели – легкие полевые укрытия – были сметены с лица земли. 21 июня Политбюро ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР приняли решение о серийном производстве реактивных снарядов и пусковых установок и о формировании частей реактивной артиллерии. Лагерь, где проходило формирование частей, вооружаемых реактивными установками, располагался в подмосковном лесу, в нескольких десятках километров от столицы. Он появился еще до того, как в сентябре 1941 года Постановлением Государственного комитета обороны СССР были созданы Военный совет, штаб и Главное управление вооружения гвардейских минометных частей. Командующим всеми частями «катюш» назначили военного инженера первого ранга В.В. Аборенкова, членами Военного совета – Л.М. Гайдукова, заведующего отделом ЦК ВКП(б), Н.П. Фирюбина, секретаря Московского городского комитета партии, П.А. Дегтярева, бригадного комиссара. Штаб возглавлял полковник А.А. Быков, а начальником Главного управления вооружения стал инженер-полковник Н.Н. Кузнецов. Военный совет подчинялся непосредственно Ставке Верховного Главнокомандования. Одновременно с началом учебных занятий в лагере при штабе стала действовать отборочная комиссия Главного политического управления Рабоче-крестьянской Красной армии, внимательно знакомившаяся с бойцами. Рядовой и сержантский состав комплектовался из фронтовиков и тех, кто, будучи призван в армию, прошел специальный курс обучения артиллеристов. Коммунисты и комсомольцы стали ядром гвардейских минометных частей. К 16 ноября 1941 года, то есть к началу второго «генерального наступления» гитлеровских полчищ на Москву, на Западном фронте и в московской зоне обороны вели огонь уже 33 дивизиона – около 100 батарей – боевых установок. К началу августа 1942 года под Сталинградом действовало всего 28 гвардейских минометных дивизионов. К началу ноября, когда Юго-Западный, Донской и Сталинградский фронты в результате стратегической наступательной операции должны были завершить полное окружение и разгром всей фашистской группировки на Волге, уже 100 дивизионов «катюш» вели здесь огонь по фашистам. Наверное, не каждый может представить, что значит уничтожить своими руками боевую установку, которую, рискуя жизнью, выручал из опаснейших положений. Умирали «катюши», и каждый взрыв острой болью отзывался в сердцах гвардейцев под Сталинградом. И позже случалось, что, не желая и не имея права отдать в руки противника доверенное им оружие, гвардейцы взрывали могучие машины. Срабатывала мина, лежавшая на этот случай в ящике для ветоши, и только обломки «катюш» находили фашисты. Как люди, погибали установки, погибали, но не сдавались. Утром 19 ноября 1942 года содрогнулась земля и небо заволокло дымом. Около 3500 орудий и минометов открыли огонь на общем протяжении в 28 километров. Общая артиллерийская подготовка продолжалась час двадцать минут. В ней участвовало 115 гвардейских минометных дивизионов. По свидетельству Главного маршала артиллерии Н.Н.Воронова, одним залпом «катюши» выпускали 500 тонн смертоносного металла. «Враг не выдерживал огневых налетов наших «катюш». Там, где ложились реактивные снаряды, оставалась лишь выжженная земля». Гвардейские минометы помогли зажать в тиски 22 вражеские дивизии, 330 тысяч гитлеровцев. Части и соединения «катюш» сделали наконец все зависящее от них, когда 10 января 1943 года мощной артподготовкой началась ликвидация окруженных немецко-фашистских вояк. Пришло возмездие... Боевая работа гвардейских минометных частей получила высокую оценку – 24 полка были награждены боевыми орденами, а пять награждены дважды орденами Ленина и Красного Знамени. Особенно отличились под Сталинградом полки, которыми командовали Н. Воробьев, Л. Парновский, А. Ерохин, Б. Васильков, К. Сердобольский и многие другие. Боевая деятельность гвардейских минометов в оборонительном сражении под Курском проходила в условиях значительно возросшей концентрации сил и средств борьбы на поле боя, невиданной ни в одном из предшествующих сражений Великой Отечественной войны. После поражения на Волге фашистское командование готовилось взять реванш и для этого сосредоточило 900 тысяч солдат и офицеров, до 10 тысяч орудий и минометов, около 2700 танков и 2000 самолетов. Важная роль в отражении наступления крупных сил противника под Курском принадлежит нашей артиллерии, в составе которой действовали и гвардейские минометные части. Насыщенность войск Центрального и Воронежского фронтов гвардейскими минометами к началу оборонительного сражения по сравнению со Сталинградским фронтом была значительно большей. Так, если на Сталинградском фронте по состоянию на 19 июля 1942 года, то есть в первые дни оборонительного сражения, было всего 9 полков и один отдельный дивизион (всего 28 дивизионов), то Центральному фронту по состоянию на 4 июля 1943 года было придано 10 полков, один отдельный дивизион и одна дивизия, а Воронежскому – 11 полков и один отдельный дивизион (в общей сложности двум фронтам – 77 дивизионов). При этом следует иметь в виду, что протяженность Сталинградского фронта в начале обороны составляла около 560 километров, в то время как Центральный и Воронежский фронты вместе взятые оборонялись на фронте в 576 километров. Большое значение в коренном изменении характера боевых действий артиллерии применительно к новым условиям наступления имело известное директивное письмо Ставки Верховного Главнокомандования № 03 от 10 января 1942 года об ударных группах и артиллерийском наступлении. В этом письме артиллерия расценивалась И.В. Сталиным как решающая сила в организации и проведении наступления. И.В. Сталин прямо указывал, что «без серьезной и длительной помощи артиллерии, сосредоточенной на каком-либо участке, прорыв обороны противника и организация наступления невозможны». К артиллерии предъявлялись требования, без выполнения которых не мыслился успех ее действий в наступлении. Во-первых, необходимо было сосредотачивать возможно большее количество артиллерийских средств в полосе действий ударной группы армий фронта; во-вторых, артиллерия должна была поддерживать наступление пехоты своим огнем, действуя непрерывно, пока оборона противника не будет взломана на всю ее глубину. В связи с решением проблемы массирования артиллерийских средств вновь возник вопрос о формировании более крупных, чем отдельные дивизионы, частей гвардейских минометов. По приказу Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина в Москве было начато формирование бригад новой организации, состоящих из четырех огневых дивизионов. В каждом дивизионе вместо двух батарей стало три, его залп увеличился на одну треть и достиг 288 снарядов. Залп бригады составляли 1152 снаряда общим весом свыше 106 тонн. Для увеличения подвижности бригады и облегчения перевозки и подвоза боеприпасов и горюче-смазочных материалов в состав бригады был включен парковый дивизион. Организация 33 гвардейской минометной бригады М-30 (М-31) гвардейской минометной дивизии формировалась по штату № 08/402 от 13 февраля 1943 года. На основании Приказа командующего гвардейскими минометными частями Красной армии по личному составу командиром бригады был назначен гвардии полковник Владимир Федорович Еременко – член ВКП(б), воевавший с июля 1941 года на Ленинградском, Калининском, Сталинградском, Юго-Западном, первом и втором Украинских фронтах. Ранее награжденный орденом Красного Знамени, медалями «За оборону Ленинграда» и «За оборону Сталинграда». В сформированной 33 Гвардейской минометной бригаде развернулась боевая и политическая подготовка во всех подразделениях с 18 июля 1943 года. Важно отметить, что командир бригады и весь командный состав с самого начала формирования вводились в непосредственное исполнение всех служебных обязанностей, налагавших на них ответственность за качество укомплектования, немедленное налаживание в подразделениях внутреннего порядка и воинской дисциплины, за политико-моральное состояние личного состава, за организацию и проведение его боевой подготовки, за слаживание подразделений в целом, наконец, за успешное выполнение формирования в установленный срок. С подъема и до отбоя в лагере шла напряженная жизнь. Надо было в предельно сжатые сроки досконально изучить совершенно незнакомое оружие, чтобы направить его против врага, внезапно и основательно потрясти фашистов, дать им сполна почувствовать силу «катюш».Это понимали все, и поэтому программу подготовки усваивали быстро, с прилежанием и охотой. Выдавались и свободные минуты. Тогда собирались бойцы у палаток вокруг гармониста – гвардии старшего сержанта Николая Тимофеевича Шабурова, и пели песни. 3 декабря 1943 года дивизионы приняли боевую присягу, а 8 декабря на основании приказа командующего гвардейскими минометными частями Красной армии от 7 декабря 1943 года бригаде было приказано совершить марш на фронт тремя эшелонами по железной дороге. Утром 9 декабря 1943 года прозвучала боевая тревога и команда: «По машинам!», раздался рев запускаемых двигателей. Еще засветло все колонны подошли к станциям. Погрузка в эшелоны началась в 15 часов и прошла быстро и четко. Протяжный гудок – и поезда тронулись, застучали колеса. По обеим сторонам дороги чернела вспаханная снарядами и бомбами земля, мимо пролетали разрушенные станции, дымящиеся поля и леса. Постепенно смолкли песни в теплушках, затихла гармонь. Бойцы смотрели на страшные следы, оставленные войной. Николай Шабуров так вспоминал о тех днях: «Всю дорогу мы стояли на платформах, готовые отразить нападение вражеских самолетов. Но нам повезло – к пункту разгрузки доехали без особых приключений. Тут уж война дохнула на нас всем своим жаром. Только недавно был налет на эту станцию. Еще полыхали пожары. Все перекорежено, разрушено». Пункт разгрузки – станция Дарница на левом берегу Днепра. Дивизион прибыл сюда в ночь, и под гул зенитных орудий началась разгрузка. А потом – марш в кромешной тьме в район боевых действий. Совершенно незнакомая местность, темная ночь, а на самом переднем крае идет артиллерийская дуэль. Вой снарядов и визг пуль. Прямо с ходу, без сна и отдыха, бригада приступила к оборудованию огневых позиций, наблюдательных пунктов, подвозке боеприпасов. До рассвета оставались считанные часы. Работали в полной темноте. Совсем рядом, казалось, грохотали разрывы. Бригада поддерживает 17-й стрелковый корпус 38-й армии с задачей разрушить укрепления фашистов на южной окраине Ястребенки. Огневая мощь бригады достигалась массированным залпом снарядов большой разрушительной силы. Взрываясь, такой снаряд оставлял после себя воронку семи-восьми метров в диаметре и до двух с половиной метров в глубину. Командир 33-й гвардейской минометной бригады ставит боевую задачу командирам дивизионов: Я.О. Чамкину, Т.Б. Рожкову, П.И. Горелову, В.М. Капаеву. Противник 24 декабря 1943 года занимал оборону, имея передний край 600 метров восточнее Ястребенки. В течение суток вел минометно-артиллерийский огонь по переднему краю наших частей. Авиация противника активности не проявляла. В 18 часов 15 минут дан неполный бригадный залп. Перед бойцами второго дивизиона гвардии капитана Т.Б. Рожкова предстала потрясающая картина. Это были факелы реактивных струй первых выпущенных снарядов. Затем раздался пронзительный скрежет, от которого земля задрожала… С направляющих непрерывным потоком стали слетать огневые стрелы с ослепительными хвостами. От стремительно уносящихся вверх снарядов казалось, что все поплыло вниз, и ярко освещенная местность. До гвардейцев донеслись громовые раскаты разрывов. Но было и другое чувство. Это чувство радости, восторга, гордости, силы, которое вызвал впервые увиденный и услышанный залп «катюш». Части 38-й армии после артиллерийского залпа перешли в наступление и в течение дня продвигались вперед. В течение суток вышли на рубежи: Озерки, Покрышев, Соболевка, Лисовка, Лучин, освобождая Украину. Боевые машины выбираются к передовой линии фашистских позиций, недавно обработанных нашим огнем. Они представляют собой сплошное нагромождение исковерканного металла и горящих блиндажей. Всюду трупы гитлеровцев. Горят танки, автомашины. Ничего живого кругом. Дымят обугленные деревья, горят обозы... Противник занимал оборону на рубежах: северная часть деревни Семеновка, высоту с отметкой 185,7 и далее на северо-восток. В течение ночи вел редкий артиллерийско-минометный огонь и с началом атаки нашей пехоты 136-й Киевской стрелковой дивизии 27 армии вел сильный ружейно-пулеметный огонь по наступающим. Ввиду сильного огневого воздействия со стороны противника успеха части дивизии не имели. 28 декабря перед бригадой начальником артиллерии 27 армии была поставлена задача поддержать части огнем. Все четыре огневых дивизиона своевременно прибыли в район огневых позиций деревни Германовка. Вперед были высланы офицеры для поддержки связи с передовыми стрелковыми частями, занимающими оборону. На местности полковник В.Ф. Еременко указал командирам дивизионов районы огневых позиций и наблюдательных пунктов, а также на карте место штаба корпуса, куда направил офицера связи, показал положение наших частей, районы, по которым, возможно, придется вести огонь. Определено расстояние до противника – 4,3 километра. Чтобы не допустить ошибки и не поразить свои войска. И вот подается команда командирам дивизионов: «По врагам нашей Родины огонь!». Четыре огневых дивизиона бригады точными залпами накрыли цель. Гремели залпы там, где фашисты ожесточенно сопротивлялись – на заранее укрепленных позициях, освобождая братскую Украину под населенными пунктами: Ясенки, Шевченко, Крутые Горбы, Павловка, Дыбница, Тыновка, и всюду фашисты испытывали ужас перед этим грозным сталинским оружием. Рассвирепевший Адольф Гитлер еще в приказе от 3 января 1942 года требовал: «Цепляться за каждый населенный пункт. Если данный пункт должен быть нами оставлен, необходимо все сжигать дотла, печи взрывать». Страшное зрелище пожаров, убийства и издевательства над братским населением – все это рождало, питало и расширяло ту святую и жгучую ненависть к врагу, которая так нужна для преодоления всех военных невзгод. В те далекие дни Коля в одном из писем писал: «… дорогие мои мама, братья Ваня, Толя. Не забудут фашисты голоса «катюш». Империю Адольфа Гитлера поддерживали: Франция, Италия, Греция, Испания, Португалия, Швеция. В 1941 – 1942 годах фашисты захватили и поработили на долгие два года более 70 миллионов советских людей. А всего в СССР в те годы проживало около 190 миллионов человек. 20 августа в 6 часов 10 минут утреннюю тишину разорвал невероятный грохот артиллерийской подготовки, в котором как бы мгновенно нашла свой выход вся огромная энергия, собранная артиллерийскими войсками при подготовке Ясско-Кишиневской операции. Ясско-Кишиневская операция открыла дорогу для решения Советской армией ее интернациональных задач освобождения народов Европы от фашистского ига. После тщательной подготовки 20 августа по приказу командующего артиллерией 52 армии был произведен бригадный залп по узлу сопротивления противника в районе высоты 167. В результате залпа было убито и ранено до 1000 солдат и офицеров, уничтожено до 10 орудий разных калибров, до 40 пулеметов, до 20 минометов. Сильно укрепленный узел противника был полностью разрушен. Связь и управление войсками противника были потеряны. Наши части без особого сопротивления преодолели передний край и стали успешно продвигаться вперед. После столь успешно прошедшей операции, где был потрясен весь юг гитлеровского Восточного фронта, войска 2-го Украинского фронта неудержимо ринулись вперед, неся освобождение порабощенным народам. 25 сентября 1944 года гвардии старший сержант – командир огневого расчета Н.Т. Шабуров убыл в госпиталь в связи с ранением. После освобождения Украины, Молдавии, Румынии Николай продолжил боевой путь на 3-м Украинском фронте. Встретил День Победы смертельно раненным в терапевтическом полевом госпитале № 4386. Было ему в то далекое время 19 лет. Анатолий Тимофеевич ШАБУРОВ, ветеран труда, ранее исследователь Центрального архива Министерства обороны СССР