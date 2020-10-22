День пожилого человека Совет ветеранов левого берега решил отметить поездкой в Кимрский театр драмы и комедии. Так, мы отправились на премьеру спектакля «Сказание об Анне» (автор 3.Тоболкин).

День поездки выдался очень удачный, солнечный. В Кимры приехали с запасом времени, так что смогли спуститься на набережную Волги и полюбоваться прекрасными видами и самой реки, и театром, который возвышается над набережной, и мостом через Волгу.

И вот мы вошли в театр… В фойе звучит чудесная музыка. За роялем - известный музыкант Борисов В.В. исполняет наши любимые песни. У всех очень праздничное настроение. «Сказание об Анне» - это трагедия, посвященная 75 годовщине Победы наших войск над фашистской Германией. Трагедия одной семьи, трагедия женщины, потерявшей во время войны всю свою семью — мужа и сыновей.

В спектакле показана жизнь деревни во время войны: люди трудились без устали, как говорится, «все для фронта, все для Победы». Отдавали любимые теплые вещи для солдат, несли для них последние копейки...

Артисты играли очень правдиво, жизненно, натурально. Многие зрители не могли сдержать слез. А когда в финале зазвучала песня «Вставай, страна огромная», весь зал встал. Зрители со слезами на глазах пели вместе с артистами.

Долго не стихали аплодисменты в знак признания таланта актеров и благодарности за их прекрасную постановку на сцене.

А мы, ветераны левобережья, хотим сказать огромное спасибо генеральному директору ГосМКБ «Радуга» Владимиру Николаевичу Трусову, который все время отзывается на просьбы Совета ветеранов левобережья и не оставляет нас без внимания и поддержки. Вот и нынешняя поездка в кимрский драмтеатр стала возможна благодаря финансовой поддержке ГосМКБ. Большое спасибо также хочется сказать Насонову П.А. - генеральному директору ООО «РАТА - Экспресс» за то, что выделяет автобусы для поездок ветеранов. А еще хочется поблагодарить водителей за то, что на обратном пути они идут на встречу своим пожилым пассажирам и делают несколько остановок, чтобы каждому из нас было поближе добираться до своего дома.

И огромное спасибо председателю левобережного отделения Совета ветеранов Нине Григорьевне Дьячковой, которая организовала эту замечательную поездку, ставшую для нас настоящим праздником для души.

Р.А. Болдина, член Совета ветеранов