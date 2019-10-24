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Визит в Королевское химическое общество Печать
24.10.2019 00:00

Научный руководитель Лаборатории ядерных реакций имени Г.Н. Флерова академик Юрий Цолакович Оганесян и директор этой лаборатории Сергей Николаевич Дмитриев недавно вернулись из Англии, где их принимали в Королевском химическом обществе и в Колледже святой Екатерины Кембриджского университета.

Как сообщают на сайте Королевского химического общества, профессор Оганесян приехал в Берлингтон-хаус в прошлом году, чтобы присутствовать на мероприятии, приуроченном к празднованию Международного года периодической таблицы химических элементов. Дубненскому ученому показали установку периодической таблицы Хиггса и Крика, созданную еще до того, как были названы более поздние элементы, и пригласили его подписать свое имя на элементе 118. Во время недавнего визита в Англию профессору Оганесяну показали обновленную периодическую таблицу, которая не так давно была установлена в здании Королевского химического общества.

«Мы очень гордимся тем, что профессор Оганесян - единственный человек на земле с элементом, названным в его честь - дополнил нашу новую версию, написав свое имя на элементе 118», - отметили в Королевском химическом обществе.

По материалам https://www.rsc.org
  		 
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