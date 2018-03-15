Памятный семинар, посвященный 90­-летию со дня рождения российского физика­-теоретика, специалиста в области квантовой теории поля, физики высоких энергий, теории сверхпроводимости и дисперсионных соотношений, теории переноса и замедления нейтронов академика РАН Дмитрия Васильевича Ширкова, состоялся в Доме ученых ОИЯИ. Перед началом юбилейного семинара на кабинете в Лаборатории теоретической физики, в котором Дмитрий Васильевич проработал около 40 лет, была открыта мемориальная доска. Дмитрий Ширков родился 3 марта 1928 года в Москве, умер 23 января 2016 года в Дубне. В 1949 году окончил физический факультет МГУ, где в 1954 году стал кандидатом физико­математических наук. С 1958 года ­ доктор физико­математических наук. Член­корреспондент АН СССР с 1960 года, академик с 1994 года ­ отделение физических наук. С 1972 по 1992 год был профессором на кафедре квантовой статистики и теории поля; с 1952 по 1958 год работал в Математическом институте АН СССР (ныне Математический институт имени В.А. Стеклова РАН); с 1969 года ­ в Объединенном институте ядерных исследований, а с 1971 года ­ в МГУ. Являлся председателем жюри Премии имени Н.Н. Боголюбова для молодых ученых. Проводил исследования в области квантовой теории поля, теории сверхпроводимости, приближенным методам в теории замедления нейтронов; вместе с Н.Н. Боголюбовым участвовал в разработке метода ренормализационной группы и построении аксиоматической теории возмущений в квантовой теории поля. Ему принадлежит авторство понятия «универсальное коротковолновое отталкивание адронов» и схема количественного описания упругих и квазиупругих адронных взаимодействий при низких энергиях. Опубликовал более 200 научных работ, 5 монографий. Заслуги Дмитрия Ширкова перед отечественной наукой отмечены Ленинской и Государственной премиями, высокими правительственными наградами. Награжден медалью имени Боголюбова. Почетный гражданин города Дубны. Здесь царила особая атмосфера… Директор Лаборатории теоретической физики Дмитрий Казаков, открывая доску, вспомнил, как студентом впервые вошел в этот кабинет, как здесь работалось. ­ Этот кабинет хорошо помню, помню, как мы, три студента, сидели в этом кабинете, пили чай, которым Дмитрий Васильевич всех угощал. И этот кабинет навсегда для нас остался местом, где обсуждалась наука и где она делалась. Думаю, что многие с некоторой робостью переступали порог кабинета, но уходили отсюда одухотворенными. По крайней мере, я испытывал именно такое чувство. Это были замечательные времена, которые с большой теплотой вспоминаю, и все последующие годы приходил в этот кабинет, и мы с радостью обсуждали научные вопросы, теперь я сижу в этом кабинете и стараюсь поддерживать ту же традицию. Поэтому в память о замечательном кабинете открываем сегодня мемориальную доску, чтобы люди, которые приходят в нашу Лабораторию, знали, что в этом кабинете работал выдающийся ученый Дмитрий Ширков, и здесь всегда царила особая атмосфера, ­ поделился Дмитрий Игоревич. Академик Андрей Славнов, вспоминая совместное общение и работу, отметил, что больше всего в юбиляре его восхищало жизнелюбие. Сын выдающегося ученого, Петр Ширков, вспомнил занимательный эпизод из жизни, связанный с отцовским кабинетом. ­ Так получилось, что мне пришлось ночевать в этом кабинете. Я заканчивал расчеты для диссертации, к тому моменту срок действия пропуска в ОИЯИ истек, и я жил у папы на диване, он мне приносил еду. Так что для меня это родной кабинет. Очень рад, что здесь появилась доска, посвященная отцу. Отношения с людьми у него складывались очень просто, он был очень общительный человек, и даже стены кабинета были расписаны приветствиями и словами вежливости на разных языках, и он точно так же встречал здесь гостей. Была здесь особая атмосфера, ­ заключил Петр Дмитриевич Ширков. Метод ренормгруппы или перенормировки квантовой теории поля Как отметил директор ЛТФ Дмитрий Казаков, на семинар в Дубне собрались физики не только из Москвы, но и из Сибири, ученики и коллеги, которые и Дмитрия Васильевича вспомнили, и про науку поговорили. Имя академика Дмитрия Ширкова для многих ассоциируется с книгой Н.Н.Боголюбова и Д.В.Ширкова «Введение в теорию квантовых полей», и вторая вещь, с которой его имя ассоциируется, это так называемая ренормгруппа или группа перенормировок… Работу начинал Дмитрий Васильевич в молодые годы вместе со своим учителем Николаем Николаевичем Боголюбовым, связана она с перенормировками квантовой теории поля, то есть с тем, как мы устраняем расходимость в современных теориях и умеем работать с квантовой теорией поля. Это часть квантовой теории поля, мощный метод, которым сейчас очень активно физики пользуются, и он продолжает развиваться. ­ Дмитрий Васильевич в последние годы пытался как­то шире взглянуть на эту проблему: не только в отношении квантовой теории поля, но и развивать метод в других областях физики. И оказалось, что это такой общефизический метод, который применяется и в статистической физике, и в теории критических явлений, ­ подчеркнул директор ЛТФ Дмитрий Казаков. Многие доклады, прозвучавшие в этот день на юбилейном семинаре, в том числе и доклад Д.И.Казакова, так или иначе связаны с этими исследованиями, крутятся вокруг ренормгруппы и, естественно, с именем академика Дмитрия Ширкова. Незаурядная яркая личность Директор Объединенного института ядерных исследований академик Виктор Матвеев, приветствуя всех собравшихся на семинаре, приуроченном к 90­летию со дня рождения Дмитрия Васильевича Ширкова, выдающегося ученого, незаурядной яркой личности, человека, который отдал почти полвека своей работы ОИЯИ, сказал: ­ Дмитрий Васильевич прожил яркую, богатую исключительными событиями жизнь, он внес вклад и в Атомный проект, и в освоение Сибирского центра РАН, и работал на развитие ОИЯИ. Кроме того, он воспитал свою собственную школу. Яркий представитель школы Николая Николаевича Боголюбова, он обладал талантом дружеского общения, замечательным чувством юмора. Находиться с ним рядом всегда было очень интересно. Имел необычайный талант преподавателя, создал школу, слушать его лекции было огромным счастьем для тех, кто имел такую возможность. Он был человеком добрым, твердым в том, что касалось принципиальных вопросов отношения к жизни, науке, при этом исключительно требовательным к себе. Беседовать с ним было чрезвычайно интересно, на обсуждениях он мог поставить вопрос ребром так, что не оставит ни одного равнодушного – всколыхнет всех. И это было важно для Института. Как­то в разговоре я сказал ему, что он нам нужен в обсуждениях, что он всегда облагораживает аудиторию. «О, какое правильное слово! – тут же откликнулся Дмитрий Васильевич. ­ Вы знаете, когда я приходил к Александру Михайловичу Балдину домой, слышал, как его внуки громко кричали: «Дядя Митя пришел, дядя Митя­благоражка», ­ поделился воспоминанием Виктор Анатольевич Матвеев. После докладов, связанных с научной деятельностью академика Дмитрия Ширкова, присутствовавших на семинаре ждала презентация замечательного юбилейного альбома, который специально подготовили к 90­летию ученого. Книгу очень интересно читать. В этот альбом вошли воспоминания многих людей, откликнувшихся на призыв и вспомнивших массу занимательных эпизодов, которые полностью даже не смогли поместиться в издание, вошли частично. Полную версию воспоминаний организаторы обещали выложить на сайт Лаборатории. Татьяна Крюкова. Фото Елены ПУЗЫНИНОЙ