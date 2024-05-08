В Объединенном институте ядерных исследований прошло рабочее совещание по сотрудничеству между Российской госкорпорацией по атомной энергии «Росатом» и ОИЯИ. Совещание прошло под председательством генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева и директора ОИЯИ, академика РАН Григория Трубникова.

На открытии совещания директор ОИЯИ, академик РАН Григорий Трубников поблагодарил коллег из «Росатома» за многолетнюю поддержку и помощь в реализации проектов и инициатив Института.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Алексей Лихачев. «Работать с Объединенным институтом ядерных исследований - это одновременно удовольствие и честь. Для меня действительно очень важно присутствовать в стенах организации, где совершаются научные открытия мирового уровня. Совместно с «Росатомом» Объединенный институт принимает участие в реализации национального проекта «Атом и новые энергетические технологии». Я выражаю огромную благодарность ОИЯИ за активное участие в мероприятиях и проектах «Росатома». В свою очередь для нашей компании большая честь быть частью больших вдохновляющих научных проектов наукограда», - отметил глава «Росатома».

В рамках программы совещания состоялась церемония вручения знаков отличия госкорпорации «Росатом» сотрудникам Объединенного института. Приказом государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» за многолетний и добросовестный труд, а также за значительные успехи в научно-исследовательской деятельности и большой личный вклад в развитие атомной отрасли были награждены работники Института:

научный руководитель Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Юрий Оганесян - знак отличия «Е.П. Славский»;

директор ОИЯИ Григорий Трубников - знак отличия «Академик А.П. Александров»;

и.о. директора Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Андрей Бутенко - знак отличия «Академик И.В. Курчатов» 4 степени;

главный инженер ОИЯИ Борис Гикал - знак отличия «Академик И.В. Курчатов» 4 степени;

вице-директор ОИЯИ Сергей Дмитриев - знак отличия «За вклад в развитие атомной отрасли» 1 степени;

вице-директор ОИЯИ Лъчезар Костов - знак отличия «За вклад в развитие атомной отрасли» 2 степени;

начальник отдела капитального строительства ОИЯИ Леонид Тихомиров - знак отличия «Почетный строитель атомной отрасли».

В основной программе совещания с докладами, посвященными развитию совместных проектов и исследований, выступили сотрудники ОИЯИ и представители «Росатома».

Вице-директор ОИЯИ Сергей Дмитриев выступил с презентацией о работах на Фабрике сверхтяжелых элементов ОИЯИ. Проанализировав результаты ведущих мировых научных центров в области синтеза новых элементов и представив результаты последних проведенных в ОИЯИ экспериментов, Сергей Дмитриев сформулировал планы дальнейшего развития работ, включая синтез 119 и 120 элементов.

Статусу, основным результатам и перспективам реализации проекта были посвящены выступления генерального директора РФЯЦ Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров) Валентина Костюкова и начальника отдела РФЯЦ-ВНИИЭФ Киры Жоговой. С целью эффективного осуществления программы экспериментов на базе комплекса по синтезу сверхтяжелых элементов была представлена дорожная карта до 2030 года.

С сообщением о состоянии дел по строительству комплекса разделения изотопов (КРИ) выступил заместитель директора по капитальному строительству РФЯЦ-ВНИИЭФ Андрей Шмаков. Им был представлен план реализации проекта до 2027 года.

Генеральный директор «НИИ электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» (АО «НИИЭФА») Сергей Герцог доложил о статусе совместного проекта по разработке и изготовлению циклотронного комплекса на базе сверхпроводящего циклотрона MSC-230 для протонной лучевой терапии. Он охарактеризовал основные параметры циклотрона, а также представил этапы запланированных работ по проекту, которые будут выполняться ОИЯИ и «НИИЭФА».

О планах развития научной инфраструктуры ОИЯИ на 2024-2030 годы и перспективах сотрудничества ОИЯИ - «Росатом» рассказал Григорий Трубников. В рамках выступления были представлены основные направления научных исследований Института, изложенные в Семилетнем плане развития ОИЯИ на 2024-2030 годы, и предложены новые проекты, участие в которых может принять госкорпорация по атомной энергии России.

Григорий Трубников сформулировал основные задачи во взаимодействии ОИЯИ и ГК «Росатом» по проекту исследовательской ядерной установки ИБР-2:

изготовление дополнительной партии свежего топлива для реактора с целью продления срока его эффективной эксплуатации до начала 2040-х годов;

удаление ОТВС (отработавшая тепловыделяющая сборка) ИБР-2 и неиспользуемых ядерных материалов с площадки ОИЯИ;

создание нового импульсного нейтронного источника.

Итоги совещания подвели генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников и научный руководитель ЛЯР академик РАН Юрий Оганесян. Принято решение в ближайшем будущем совместно разработать новое соглашение о сотрудничестве, которое выведет рабочие отношения «Росатома» и ОИЯИ на новый уровень.

По материалам пресс-службы ОИЯИ