Объединенный институт ядерных исследований посетили заместители директора Центра изотопов (CENTIS) Республики Куба г-н Роландо Агустин Серра Агила и г-н Хорхе Карида Крус Аренсибия. Центр изотопов - это ведущее кубинское предприятие по производству и разработке радиофармацевтических препаратов. В ходе встречи делегации с заместителем главного ученого секретаря ОИЯИ Алексеем Жемчуговым обсуждались вопросы развития сотрудничества в сферах ядерной медицины, медицинского приборостроения, радиохимии и подготовки кадров.

В рамках рабочей программы визита делегация посетила Лабораторию ядерных проблем, где гостям были представлены проекты ученых ОИЯИ в области протонной терапии и микротомографии, а также ознакомилась с исследованиями и экспериментальным оборудованием Лаборатории радиационной биологии.

На совещании с представителями Объединенного института Роландо Серра Агила отметил заинтересованность кубинской стороны в развитии научного сотрудничества с ОИЯИ и его странами-участницами в свете активного развития фармацевтической промышленности страны. Он обратил внимание на успехи кубинских научных организаций в разработке новых современных радиофармпрепаратов, которые, однако, сдерживаются недостатком ряда радиоизотопов для проведения исследовательских работ.

Стороны обсудили возобновление и дальнейшее развитие совместных работ по созданию однофотонного эмиссионного компьютерного микротомографа. Цель проекта - создание микротомографа OФЭКТ/КТ с высоким пространственным разрешением для исследования доставки радиофармпрепаратов на лабораторных животных. Эти работы были начаты в 2018 году в рамках сотрудничества ОИЯИ, CEADEN и CENTIS и успешно развивались, но затем были приостановлены из-за пандемии. Стороны выразили заинтересованность в реализации данного инновационного проекта и обсудили возможность привлечения к проекту кубинских индустриальных партнеров.

Также стороны обсудили новые форматы прохождения научной практики молодыми специалистами из Кубы. В дополнение к студенческим программам ОИЯИ обсуждалась организация целевых практик, в первую очередь по радиохимии, и возможность приема в Дубне групп студентов для выполнения конкретных учебных и практических задач. Стороны выразили заинтересованность в подготовке договора о трехстороннем сотрудничестве между CENTIS Гаваны и ОИЯИ по реализации учебно-образовательных программ и подготовке кадров.

По информации пресс-службы ОИЯИ