Во Владикавказе состоялось торжественное подписание Меморандума о взаимопонимании по вступлению Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова в коллаборацию ARIADNA для проведения программы прикладных исследований на ускорительном комплексе NICA.

Сотрудничать и развивать науку

Церемония прошла на площадке Информационного центра ОИЯИ на Юге России в СОГУ, где в этот же день начало работу трехдневное рабочее совещание «Прикладные исследования на комплексе NICA: перспективы сотрудничества РСО-Алания - ОИЯИ». На открытии мероприятия с приветственным словом выступили директор ОИЯИ Григорий Трубников и ректор СОГУ Алан Огоев.

Подписанный меморандум между СОГУ и ОИЯИ предполагает сотрудничество в части проведения экспериментов в области радиационного материаловедения и тестирования радиационной стойкости электроники на комплексе NICA с использованием каналов ARIADNA.

Совещание и круглый стол

В ходе совещания докладом о статусе проекта NICA выступил Валерий Лебедев. О научной программе ARIADNA рассказал в своем сообщении Олег Белов. Ход создания облучительных станций для прикладных исследований осветил Алексей Сливин. Участники обменялись мнениями относительно статуса реализации проекта NICA, научной программы ARIADNA и создания соответствующей инфраструктуры для проведения экспериментов.

Во второй половине дня состоялся круглый стол с представителями СОГУ им. К.Л. Хетагурова, СГКМ (ГТУ), а также научно-производственных компаний ООО «ВТЦ БАСПИК» и АО «НИИЭМ», представившими информацию о деятельности своих организаций.

Участники рабочего совещания посетили Центр коллективного пользования СОГУ им. К.Л. Хетагурова, где ознакомились с имеющимся аналитическим оборудованием.

Первый день мероприятия завершился общей дискуссией и подведением итогов работы круглого стола с представителями научно-производственных компаний региона РСО-Алания.

В ходе рабочего совещания участники заслушали секции докладов по радиационному материаловедению, исследований в области наук о жизни и смежных задач современных радиационных технологий, обсудили планы дальнейшего научного и инфраструктурного развития программы ARIADNA.

Подготовлено по материалам ОИЯИ и СОГУ

Фото СОГУ