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Стажировка молодых ученых из ЮАР Печать
16.06.2023 06:51

В Объединенном институте ядерных исследований стартовал второй этап Международной студенческой практики Учебно-научного центра ОИЯИ. Для участия в стажировке приехали 28 молодых ученых из Южно-Африканской Республики.

Международная студенческая практика продлится три недели. Она нацелена на привлечение талантливой молодежи в Институт, знакомство с его исследованиями и перспективами, освоение участниками новых навыков. Отличительная черта практики - участие студентов в реальных научных исследованиях в ОИЯИ для выполнения итоговых проектов.

Программа первой недели стажировки посвящена знакомству с ОИЯИ и включает образовательные лекции об истории, установках и достижениях Института, посещение интерактивной выставки «Базовые установки ОИЯИ», а также экскурсии в лаборатории. В качестве культурной программы участники посетят с экскурсией Москву. Следующие две недели отведены под проектную деятельность молодых ученых в лабораториях ОИЯИ.

Тематика проектов, которые ребята выполняют под руководством ученых ОИЯИ, охватывает направления теоретической физики, наук о жизни, радиологии, компьютинга. В конце практики участники проведут защиту своих проектов.

«Эта практика уже стала традиционной и проходит с 2007 года, в последние годы она проходит в два этапа, - рассказал директор Учебно-научного центра ОИЯИ Дмитрий Каманин. - Во время первого этапа молодые ученые из ЮАР принимают участие в Летней школе у себя в стране - в iThemba LABS, она длится тоже три недели, и специалисты ОИЯИ читают там лекции как онлайн, так и очно. Поэтому молодые ученые, которые приезжают в Дубну, уже гораздо лучше подготовлены и мотивированы. Во время второго этапа участники практики выполняют небольшие студенческие проекты, главная задача которых - ознакомиться с научной работой, которая ведется в ОИЯИ. Изюминкой нынешней практики является то, что 9 студентов, а это треть от всех приехавших, выбрали в качестве проекта инженерный практикум УНЦ. Часть будет заниматься электроникой, другая - автоматизацией и вакуумной техникой. Также приятно то, что заниматься они уже приходят в новое, прекрасно оборудованное здание УНЦ».

По материалам jinr.ru
  		 
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