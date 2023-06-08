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Конференция молодых ученых Печать
08.06.2023 08:10

4 июня в пансионате ОИЯИ «Дубна» в Алуште начала свою работу ежегодная Международная конференция молодых ученых и специалистов. В этом году мероприятие объединило участников из пяти стран: Египта, Казахстана, России, Румынии и Нидерландов. На конференции будет представлено более 50 докладов молодых ученых.

Открыл работу конференции ее председатель - младший научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ  Владислав Рожков. Он представил программу: рассказал о предстоящих лекциях, круглых столах, пленарных заседаниях и спортивно-культурных мероприятиях.

«В этом году на конференции много новых участников. Её формат дает возможность молодым специалистам узнать, над чем работают их коллеги в соседних лабораториях. Неформальное общение вне лекционной программы позволяет познакомиться лично, установить новые рабочие контакты, лучше узнать друг друга», - отметил Владислав Рожков.

На конференции прозвучат доклады о ключевых проектах ОИЯИ, последних достижениях, целях и задачах лабораторий в рамках нового Плана семилетнего развития ОИЯИ на 2024 - 2030 годы.

В программу мероприятия вошел круглый стол с представителями Федерального медико-биологического агентства России  и дубненского Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  «Медико-санитарная часть № 9». Также участников ожидает пленарное заседание с дирекцией Объединенного института.

Конференция традиционно не обходится без спортивно-досуговых и экскурсионных мероприятий.
  		 
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