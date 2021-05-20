Уже в 7-й раз в стенах музея Объединенного института ядерных исследований прошла научно-практическая конференция дубненских школьников, на сей раз приуроченная к 65-летию Института. И это очень важно для такого наукограда, как Дубна. Ведь главная задача подобных конференций — помочь ученикам младших и средних классов расширить свой кругозор и привить им вкус к научным исследованиям. Так было и в этом году.

Чтения прошли в два этапа (18 и 25 апреля), было 11 интересных выступлений, возраст участников – от восьми до пятнадцати лет. Ребята сделали доклады по биологии, физике, химии, экологии и математике. Впечатляет широкий тематический охват: «Аквариум», «Система выращивания растений», «Качественное доказательство пор в пластмассе», «Телеграф», «Наш дом», «Как бактерии изменили нашу планету», «Может ли вещество рисовать?», «Число Пи», «Кошачья радуга», «Цветочная палитра» и «Марки на любой цвет и вкус».

Некоторые из докладчиков уже не впервые выступают в лектории, а для кого-то это было боевое крещение. Многие участники, не ограничиваясь привычным фото- и видеорядом, продемонстрировали весьма оригинальные эксперименты. Все доклады вызвали живой интерес юной аудитории, докладчикам было задано много вопросов. Так воспитывается вдумчивое отношение к окружающему миру.

В этом году обращает на себя внимание преобладание биологических и экологических докладов, что отнюдь не случайно. Ведь мы живем в эпоху, когда взаимоотношения человека и природы стали очень далеки от гармонии.

Оба этапа чтений завершились интеллектуальными брейн-рингами, также посвященными экологии и биологии. Ребята правильно ответили на большинство вопросов. И в целом можно сказать, что «Менделеевские чтения» в музее превратились в настоящий праздник знаний — яркий, неординарный, запоминающийся.

Все докладчики «Менделеевских чтений» получили дипломы и памятные призы от Объединенного института ядерных исследований.

По информации jinr.ru