Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» провела благотворительную акцию, цель которой - помочь собраться в школу ребятам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Активное участие в этой акции приняли специалисты компаний-резидентов. Сборы в школу всегда волнительны и для выпускников, и для первоклашек. А для сотрудников Особой экономической зоны «Дубна», инвесторов и ее Управляющей компании долгожданный праздник знаний 1 сентября стал еще и отличным поводом помочь дубненским многодетным, малоимущим и неполным семьям собрать детей в школу. - Мы организовали эту благотворительную акцию, потому что хорошо понимаем, как непросто и недешево сегодня собрать ребенка в школу, - поясняет генеральный директор АО ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. – Не каждая семья может купить своим детям канцелярские, различные письменные принадлежности такого же качества, как у их более обеспеченных одноклассников. А для ребят, особенно младшего школьного возраста, это важно - День знаний должен запомниться им как праздник. Дети остро чувствуют неравенство, несправедливость, так же, как сверстникам, им хочется идти в школу в красивой форме, с портфелем, в котором есть все для учебы. Если такой урок доброты поднимет им настроение в День знаний и дальше поможет в учебе, поможет ощутить заботу и тепло взрослых, значит, акция не была напрасной. Мы в это верим. В течение двух недель сотрудники Управляющей компании ОЭЗ и коллективы резидентов «ТД Медиа», «Биофармлаб», «Медиа-КСТ», «Гетмобит», «Роспартнер» и других закупали письменные и иные принадлежности, которые пригодятся ребятам в течение всего учебного года. Это новые пеналы, ручки, карандаши и фломастеры, кисти и краски, а также альбомы для рисования, цветная бумага и многое-многое другое. А накануне Дня знаний, 30 августа, сотни тетрадей, книг, канцелярских принадлежностей были адресно переданы в семьи детей, находящихся в сложной жизненной ситуации и стоящих на патронаже в отделении участковой социальной службы по городскому округу Дубна. - Мы благодарны коллективу Особой экономической зоны «Дубна», резидентам, лично генеральному директору Антону Владимировичу Афанасьеву за организацию подобной благотворительной акции, - отметила заведующая отделением Наталья Шумейко. – Раньше ОЭЗ уже помогла 12 учащимся младших классов из малообеспеченных семей, закупила для них «Наборы ученика» и красивые школьные рюкзаки. Нынешняя благотворительная акция очень своевременна. Ребятам повезло, что есть взрослые люди, которым небезразлична их судьба.