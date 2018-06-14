|
Завершилась XXIV Открытая олимпиада по физике и математике среди учащихся 6-7-х классов. Участие в ней приняли 35 ребят.
Межшкольный физико-математический факультатив это форма дополнительного бесплатного образования для школьников, работающая в Дубне с 2003 года. Двери факультатива открыты для всех, независимо от подготовки и школьных оценок. Главная его цель развить у ребенка интерес к естественным и точным наукам, к учебе в целом. Благодаря этому многие школьники здесь по-новому открывают для себя физику и математику.
Актуальность факультатива усиливается и тем, что в Дубне отсутствуют классы физикоматематического профиля, и одаренным детям сложно без поддержки реализовать свой потенциал. Миссия факультатива поддержка интереса школьников к изучению точных и естественнонаучных дисциплин, развитие умения самостоятельно мыслить, использовать знания, накопленные за предыдущие годы обучения.
Финансирование факультатива осуществляет Объединенный институт ядерных исследований в рамках программы содействия образовательным проектам. Поддержку факультативу также оказывает Управление образования города, безвозмездно предоставляя помещения для занятий в школах города.
Городская открытая физикоматематическая олимпиада проходит в Дубне с 2006 года, участие в олимпиаде бесплатное. Ее аудитория – школьники 58 классов;. Олимпиады организуются два раза в учебном году – в сентябре и мае. Отличие этих олимпиад от традиционно проходящих заключается, несмотря на название «физикоматематическая», в междисциплинарном, нередко качественном, характере предлагаемых заданий, когда для получения ответа требуются не только уже приобретенные знания и усердие, но и смекалка, и здравый смысл, и умение находить связи между разными предметными областями. К подготовке заданий привлекаются преподаватели факультатива, к проведению олимпиад – волонтеры из учащихся старших классов, выпускники факультатива.
Результаты олимпиады среди учеников 6 классов
Победители (I место)
Злотникова Таисия 5 «л» класс лицея №6.
Шаров Святослав 6 «б» класс гимназии №11.
Воронцов Виктор 6 «ла» класс лицея №6.
Призеры (II место)
Малахова Екатерина 6 «л» класс лицея №6.
Жабицкий Вячеслав 5 «л» класс лицея №6.
Ганболд Гантулга 6 «а» класс школы №9.
Казача Иван 5 «л» класс лицея №6.
Призеры (III место)
Воронюк Иван 5 «а» класс школы №9.
Копач Михаил 6 «л» класс лицея №6.
Андреев Максим 5 «в» класс гимназии №11.
Результаты олимпиады среди учеников 7 классов
Призеры (III место)
Повторейко Петр 7 «а» класс школы №4.
Джиоева Амина 7 «ла» класс лицея №6.
Дмитриева Полина 7 «а» класс гимназии №3.
Бурлаков Никита 7 «а» класс гимназии №3.
Все призеры и победители награждены дипломами и подарками в виде научнопознавательной литературы.
Условия заданий и имена победителей размещены на странице Физикоматематического факультатива Дубны http://www.fizikmatematik.ru