Завершилась XXIV Открытая олимпиада по физике и математике среди учащихся 6-­7-­х классов. Участие в ней приняли 35 ребят.

Межшкольный физико-­математический факультатив ­ это форма дополнительного бесплатного образования для школьников, работающая в Дубне с 2003 года. Двери факультатива открыты для всех, независимо от подготовки и школьных оценок. Главная его цель ­ развить у ребенка интерес к естественным и точным наукам, к учебе в целом. Благодаря этому многие школьники здесь по-­новому открывают для себя физику и математику.

Актуальность факультатива усиливается и тем, что в Дубне отсутствуют классы физико­математического профиля, и одаренным детям сложно без поддержки реализовать свой потенциал. Миссия факультатива ­ поддержка интереса школьников к изучению точных и естественно­научных дисциплин, развитие умения самостоятельно мыслить, использовать знания, накопленные за предыдущие годы обучения.

Финансирование факультатива осуществляет Объединенный институт ядерных исследований в рамках программы содействия образовательным проектам. Поддержку факультативу также оказывает Управление образования города, безвозмездно предоставляя помещения для занятий в школах города.

Городская открытая физико­математическая олимпиада проходит в Дубне с 2006 года, участие в олимпиаде бесплатное. Ее аудитория – школьники 5­8 классов;. Олимпиады организуются два раза в учебном году – в сентябре и мае. Отличие этих олимпиад от традиционно проходящих заключается, несмотря на название «физико­математическая», в междисциплинарном, нередко качественном, характере предлагаемых заданий, когда для получения ответа требуются не только уже приобретенные знания и усердие, но и смекалка, и здравый смысл, и умение находить связи между разными предметными областями. К подготовке заданий привлекаются преподаватели факультатива, к проведению олимпиад – волонтеры из учащихся старших классов, выпускники факультатива.

Результаты олимпиады среди учеников 6 классов

Победители (I место)

Злотникова Таисия ­ 5 «л» класс лицея №6.

Шаров Святослав ­ 6 «б» класс гимназии №11.

Воронцов Виктор ­ 6 «ла» класс лицея №6.

Призеры (II место)

Малахова Екатерина ­ 6 «л» класс лицея №6.

Жабицкий Вячеслав ­ 5 «л» класс лицея №6.

Ганболд Гантулга ­ 6 «а» класс школы №9.

Казача Иван ­ 5 «л» класс лицея №6.

Призеры (III место)

Воронюк Иван ­ 5 «а» класс школы №9.

Копач Михаил ­ 6 «л» класс лицея №6.

Андреев Максим ­ 5 «в» класс гимназии №11.

Результаты олимпиады среди учеников 7 классов

Призеры (III место)

Повторейко Петр ­ 7 «а» класс школы №4.

Джиоева Амина ­ 7 «ла» класс лицея №6.

Дмитриева Полина ­ 7 «а» класс гимназии №3.

Бурлаков Никита ­ 7 «а» класс гимназии №3.

Все призеры и победители награждены дипломами и подарками в виде научно­познавательной литературы.

Условия заданий и имена победителей размещены на странице Физико­математического факультатива Дубны http://www.fizik­matematik.ru