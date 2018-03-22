15 марта на заседании жюри по присуждению ежегодных грантов ОИЯИ учителям и преподавателям дополнительного школьного образования Дубны были подведены итоги конкурса за 2018 год.

В 2018 году на конкурс поступило 23 заявки. Грантов Объединенного института удостоены:

Математика: О.В. Ганина (лицей «Дубна»), Н.Н. Нефедова (школа № 4).

Физика: Т.В. Лаврова (школа № 5), И.Г. Осипенкова (гимназия № 11).

Химия: Н.А. Полотнянко (университет «Дубна»), И.И. Ильинова (лицей «Дубна»).

Биология: Э.А. Назарова (школа «Диалог»).

Информатика: Н.С. Семашко (лицей № 6).

Дополнительное школьное образование: Ю. П. Понамарев, В. Н. Семенов (Центр «Дружба»).

Вручение свидетельств о присуждении гранта состоится 26 марта на торжественном праздновании Дня образования Института в ДК «Мир». Документ о гранте каждому учителю будет вручать директор ОИЯИ академик РАН В. А. Матвеев.