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15 марта на заседании жюри по присуждению ежегодных грантов ОИЯИ учителям и преподавателям дополнительного школьного образования Дубны были подведены итоги конкурса за 2018 год.
В 2018 году на конкурс поступило 23 заявки. Грантов Объединенного института удостоены:
Математика: О.В. Ганина (лицей «Дубна»), Н.Н. Нефедова (школа № 4).
Физика: Т.В. Лаврова (школа № 5), И.Г. Осипенкова (гимназия № 11).
Химия: Н.А. Полотнянко (университет «Дубна»), И.И. Ильинова (лицей «Дубна»).
Биология: Э.А. Назарова (школа «Диалог»).
Информатика: Н.С. Семашко (лицей № 6).
Дополнительное школьное образование: Ю. П. Понамарев, В. Н. Семенов (Центр «Дружба»).
Вручение свидетельств о присуждении гранта состоится 26 марта на торжественном праздновании Дня образования Института в ДК «Мир». Документ о гранте каждому учителю будет вручать директор ОИЯИ академик РАН В. А. Матвеев.