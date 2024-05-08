На базе лицея имени В.Г. Кадышевского открылся городской центр подготовки юнармейцев. Инициатор его создания - директор лицея Юрий Петрович Курлапов. Теперь возможность проходить подготовку на высоком уровне появилась и у отрядов движения «Юнармия» всех школ города.

Как отмечают в самом образовательном учреждении, создана хорошая материально-техническая база: есть лазерный тир, стена для скалолазания, скоро появится тренажерный зал. Уже сегодня отряд юнармейцев лицея показывает высокие результаты на соревнованиях различного уровня, а это как раз подтверждение того, что в учебном заведении военно-патриотическому воспитанию обучающихся уделяют особое внимание.

Центр подготовки юнармейцев работает несколько дней в неделю. На обучение по программе принимаются сформированные отряды по 8 человек. Так что у представителей разных школ города есть хорошая возможность войти в программу целой командой и активно включиться в работу.

Подготовила Анна Владимирова