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В духе патриотизма PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
08.05.2024 00:00

На базе лицея имени В.Г. Кадышевского открылся городской центр подготовки юнармейцев. Инициатор его создания - директор лицея Юрий Петрович Курлапов. Теперь возможность проходить подготовку на высоком уровне появилась и у отрядов движения «Юнармия» всех школ города.

Как отмечают в самом образовательном учреждении, создана хорошая материально-техническая база: есть лазерный тир, стена для скалолазания, скоро появится тренажерный зал. Уже сегодня отряд юнармейцев лицея показывает высокие результаты на соревнованиях различного уровня, а это как раз подтверждение того, что в учебном заведении военно-патриотическому воспитанию обучающихся уделяют особое внимание.

Центр подготовки юнармейцев работает несколько дней в неделю. На обучение по программе принимаются сформированные отряды по 8 человек. Так что у представителей разных школ города есть хорошая возможность войти в программу целой командой и активно включиться в работу.

Подготовила Анна Владимирова
  		 
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