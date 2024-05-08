«Мы должны создать в университете «Дубна» такую атмосферу, в которой захотят учиться самые талантливые и дерзкие молодые люди, готовые поменять мир, - говорит и.о. ректора государственного университета «Дубна» Андрей Сергеевич Деникин. - Сделать это может только дружная, продуктивная и, конечно, опытная команда». Деникин убежден, что сильная замотивированная команда и доброжелательная атмосфера - это путь к решению самых амбициозных задач. Он считает, что в ближайшем будущем университет «Дубна» должен стать своего рода цифровым кадровым хабом, почти hr-агентством для работодателей наукограда «Дубна» и Московской области, способным ответить на любые вызовы времени. В этом интервью Андрей Сергеевич рассказывает о сверхзадачах, стоящих перед университетом, о перспективе строительства в Дубне кампуса мирового уровня, а еще - об общечеловеческих ценностях. О том, чему важно научиться в юности и что важно не потерять, будучи руководителем большой команды. -Андрей Сергеевич, какие стратегические задачи на сегодняшний день стоят перед университетом «Дубна»? - Мы должны сделать так, чтобы университет «Дубна» был в состоянии ответить «да» на любой запрос работодателей в наукограде Дубна. Например, в Особой экономической зоне «Дубна» возник целый кластер предприятий, которые занимаются производством медицинской техники и лекарств. Им нужны химики-технологи, биотехнологи и фармацевты. В университете «Дубна» сейчас нет этих направлений. Как подойти к решению этой проблемы? Стандартный путь подготовки соответствующих кадров для университета - создание нового направления, получение лицензии, подготовка учебной программы и т.д. Нужного работодателю специалиста мы выпустим в лучшем случае через семь лет. Это долго, затратно, и мы не знаем, будут ли востребованы через семь лет именно такие специалисты. Есть другой путь решения проблемы, с моей точки зрения, более правильный. Университет «Дубна» должен выстроить взаимодействие с большим количеством российских вузов, причем специализирующихся на разных направлениях, и создать систему, когда недостающим у нас компетенциям студенты смогут доучиться в других вузах в рамках сетевых договоров. То есть университет должен стать своего рода цифровым кадровым хабом. Для этого нам надо научиться строить цифровые образы вакансий и цифровые образы выпускников. Работодатели будут подавать заявку на конкретного специалиста. Начнет выстраиваться база данных вакансий и параллельно - база данных выпускников. Университет будет осуществлять «кадровый фитинг» (от англ. fit - подгонять), и доучивать студентов необходимым компетенциям, выстраивая совместные образовательные программы с разными вузами и предприятиями-партнерами. На сегодняшний день университет «Дубна» взаимодействует уже со многими российскими вузами. -Сегодняшние студенты университета «Дубна» - это в основном дубненцы или ребята, приезжающие из других регионов? - Лет 10-15 назад дубненцев было 30-35%. Последние годы - 15%. Дубна и Московская область вместе - это было примерно 40% студентов. Добавляем Тверскую, Ярославскую и Владимирскую области - это будет 55-60%. Оставшиеся 40% - это вся Россия. Если говорить об уровне абитуриентов, то это большей частью не отличники, но крепкие четверочники. По среднему баллу ЕГЭ последних лет (73-75 баллов) мы пока еще далеки от топовых московских вузов. Но тут проблема даже не в том, как мы учим, а где мы учим: инфраструктура университета (в том числе общежития) требует развития, а в нее последние лет 10-15 не было вложений. Глядя на то, как развиваются ведущие московские вузы, могу сказать, что там усилия, которые вносит государство в их развитие, несопоставимы пока с тем, что мы имеем в университете «Дубна». - В начале 2024 года вы побывали на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе». Расскажите, пожалуйста, чем для вас была интересна эта поездка. - В рамках этого форума проходила стратегическая сессия, посвященная университетским кампусам мирового уровня. Ее проводило Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Собирались коллеги из разных регионов, в которых уже принято решение о строительстве подобных кампусов. Дубна тоже заинтересована в строительстве такого кампуса. Меня пригласили на стратегическую сессию как эксперта по привлечению иностранных студентов и иностранных ученых в образовательные и научные организации. Так что я выступал как амбассадор от двух организаций - ОИЯИ и университета «Дубна». -Что такое кампус мирового уровня? Это студенческий городок? - Не совсем. Речь идет о создании инфраструктуры и современной комфортной среды для учебы, науки, творчества и спорта. Это и новые общежития, и новые учебные корпуса, и научно-технические лаборатории. Место, которое будет притягивать научную и творческую молодежь, причем не только из России. -У Дубны есть шанс на создание такого кампуса? - Есть, и хороший. До прошлого года на строительство кампуса мирового уровня могли претендовать города, в которых население не меньше 300 000 человек и есть, как минимум, четыре вуза. Но летом прошлого года появилось новшество, по которому кампус может создаваться на территориях особых экономических зон. Так что по формальным признакам мы проходим. Но самое главное - это потенциал Дубны. У Особой экономической зоны «Дубна» сегодня большая потребность в высококвалифицированных кадрах, научный и производственный комплекс города обладает уникальными компетенциями и базой, очень удачное географическое расположение города и многое другое, так что тут складываются несколько векторов. Окончательное решение за правительством региона и страны, но мне кажется, что для Московской области наукоград Дубна - одно из самых удачных мест для реализации такого проекта. В «Сириусе» я пообщался с людьми, которые участвуют в создании подобных кампусов в других регионах России и понял, что команда, которая сегодня есть в Дубне, способна реализовать такой проект. Сейчас наша задача доказать это правительству. -В вашей судьбе присутствует довольно обширная география: вы жили и в Чувашии, и на севере в Ямало-Ненецком округе. Расскажите свою историю. -Я родился в Новочебоксарске - это Чувашская Республика, где мои родители работали на крупном химическом комбинате. Потом отец поехал на работу на Крайний Север - в город Надым Ямало-Ненецкого автономного округа. Через год мы всей семьей переехали к нему. В Надыме я окончил общеобразовательную школу и музыкальную - по классу валторны. Даже играл в школьном духовом оркестре. - Кем вы хотели стать после школы? Почему выбрали физико-математический факультет? - Вообще в школе меня увлекала астрофизика. В старших классах зачитывался книжками из научно-популярной серии «Библиотечка «Квант». Там было несколько книг про черные дыры и нейтронные звезды, написанных большими учеными и талантливыми популяризаторами науки. Их усилиями я погрузился в мир физики. Когда встал выбор вуза, а это было очень непростое время - 1991 год, то от специализации в астрофизике меня отговорили: «Какая астрофизика? После выпуска отправишься в дикие горы в какую-нибудь обсерваторию и там лет 15 проведешь безвылазно». Так что я вернулся в Чебоксары и поступил на физико-математический факультет Чувашского государственного университета. - Как вы попали в Дубну? Чем вас привлек этот город? - В университете на третьем курсе я попал на кафедру теоретической физики. Моим научным руководителем стал профессор Валерий Иванович Загребаев, который уже тогда тесно сотрудничал с Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне. В 1996 году он переехал в Дубну и предложил мне, как своему аспиранту, поехать на длительную стажировку вместе с ним. Когда я впервые приехал в Дубну на конференцию, в городе меня очень поразили некоторые детали. Если кто-то помнит, на улице Векслера, в районе ДК «Мир», есть место, где прямо посреди тротуара растет огромная сосна! Когда я это увидел, понял, что Дубна - особое место, где живут особенные люди, которые способны находить нетривиальные решения даже в таком вопросе, как обустройство города. Дубна прямо легла мне на сердце, и я понял, что это мой город. -Вы работаете в университете, вас окружает молодежь. Как вам кажется, чему нужно обязательно научиться в юности? - Вертятся два слова: любовь и дружба. Этому надо не столько научиться, это надо прочувствовать, прожить. У каждого человека должны быть друзья. Без этого жить грустно. А любовь - это то, без чего человек не человек. Все остальное уже во-вторых и в-третьих. - А что важно не потерять человеку, который руководит такой огромной организацией, как университет? -За ворохом ежедневных проблем и рутины важно не зашориться, не зачерстветь. Когда кто-то приходит к тебе со своей проблемой, нужно найти время, выслушать и помочь, если это в твоих силах. Еще будучи деканом и проректором, я старался никогда не закрывать дверь в кабинет. И сейчас стараюсь сохранить такую открытость. В этом смысле один из директоров ОИЯИ, Алексей Норайрович Сисакян, служит мне примером. По рассказам, он никому не отказывал в помощи, хотя руководил организацией в разы большей, чем наш университет. - На кого еще в науке, а может быть, и не только в науке, вы хотели бы равняться? Кто для вас является примером? -Таких людей много. Лев Ландау, Петр Капица, Николай Боголюбов, Андрей Колмогоров и многие другие. Интереснейший для меня человек из иностранных ученых - нобелевский лауреат Ричард Фейнман, один из основоположников квантовой теории. Вообще знакомиться с жизнеописанием ученых очень полезно - рекомендую молодежи такой жанр литературы, как «ЖЗЛ». Понимаешь, что эти неординарные люди жили в таких же условиях, как и ты, сталкивались с похожими проблемами, но смогли найти уникальные решения, создать красивые теории, придумать точные инструменты. Это вдохновляет, значит, и ты сможешь! Но главным примером в жизни для меня стал мой отец. Многие вещи понимаешь лишь с возрастом. Отец был простым рабочим-электротехником, без высшего образования, и при этом очень «ладным», в его руках все ладилось. Он обладал естественным чувством юмора, всегда шутил, и на всех фотографиях у него лицо с доброй и немного озорной улыбкой. Ему досталась непростая судьба, он жил во времена перемен, которые по многим в нашей стране больно ударили. Но внутренний стержень и сильный характер позволяли ему проходить самые тяжелые испытания. А еще он никогда не навязывал мне своего мнения, за что я ему очень благодарен. Когда я выбрал физико-математический факультет, отец сильно сомневался в правильности этого выбора, но ни слова против не сказал. Впоследствии признавался мне, как переживал, задаваясь вопросом: «Ну кем он будет? Учителем в школе»? Что ж, учителем я все же стал, пусть и в вузе, но, по-моему, отца этим не разочаровал. Беседовала Анна ЭПШТЕЙН